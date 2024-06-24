鋒總抗議王正棠跑壘爭議　聯盟說明「妨礙守備」理由

▲陳金鋒上場爭論。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將23日在樂天桃園球場首局就發生跑壘爭議，王正棠跑壘過程被判定妨礙出局，引發悍將總教練陳金鋒不滿，衝出場抗議，聯盟24日針對「妨礙守備」判定理由進行說明，右腳在球被砸到前後都踩線。

悍將1局上進攻，跑者攻佔二壘時，王正棠纏鬥到滿球數揮空，樂天桃猿捕手嚴宏鈞沒有確實接捕，撿球後傳向一壘，砸到王正棠左臀，裁判判跑在線內妨礙守備，紀錄上仍是三振出局，「鋒總」總教練陳金鋒提出重播挑戰仍維持原判，讓他氣得再度到場上爭論一番。賽後媒體詢問鋒總看法，他僅簡單回應，「去問裁判組。」

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針對此案例，聯盟賽務部表示，技術委員根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(A) 擊球跑壘員跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在 3 呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏到線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。

根據總教練會議決議修訂之規則補述規定，這個案例在認定上會以「右腳」是否踩到線為主。經檢視畫面後，認定擊跑員被球丟到的前後，右腳均有踩踏到界內線，而被球丟到瞬間介於右腳這兩步之間，因此被認定為「妨礙守備」。