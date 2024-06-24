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勇士失去K湯機率高改挖快艇王牌？　喬治決定將引骨牌效應

▲▼勇士柯瑞、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

據《The Athletic》勇士記者史雷特(Anthony Slater)的最新報導，灣區尚未開出合約給4冠神射湯普森(Klay Thompson)，就算給出超過他要求的合約，K湯仍可能離隊尋求新的開始。《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)今(24)日進一步披露，如果K湯離開灣區，要特別留意勇士對喬治的興趣。

喬治若不執行下季價值4800萬美元的球員選項，今夏就能恢復自由身，他在上周的播客節目上直言，對現階段的他來說，最重要的不是追求冠軍，而是打出「正確的籃球風格」。

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資深記者海恩斯(Chris Haynes)預言，喬治的決定將引發骨牌效應。《ClutchPoints》記者西格爾指出，喬治現在的狀況「非常有趣」，「如果快艇決定不支付喬治想要的薪水，追求喬治的可能不會是東區球隊。若湯普森離隊，要特別留意勇士對喬治的興趣。」

▲▼勇士柯瑞、保羅、快艇喬治。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞、快艇喬治。（圖／CFP）

原本最積極招攬喬治的球隊是上季MVP恩比德(Joel Embiid)領軍的七六人，但《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)日前報導，雙方之間的「興趣」已經冷卻。

西格爾今日進一步披露，勇士、尼克也都對9屆全明星搖擺人喬治表達興趣，甚至有內部人士猜測，雷霆和熱火也可能加入「喬治爭奪戰」。

NBA資深名記者史坦(Marc Stein)提到，若喬治執行下一季的球員選項再「請求交易」，尼克將是他的追求者之一。

▲▼快艇喬治、哈登，獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

綜合西格爾與史坦的消息，勇士和尼克兩隊對喬治似乎越來越感興趣，不過兩隊都無法直接簽下他，必須由他先執行球員選項再經過交易取得，如此一來，可能會變成兩隊的「競標戰」。

至於灣區4冠核心湯普森，與勇士的續約談判持續卡關，自由市場6月30日(當地時間)就要開啟，勇士卻還未開出合約，隨隊記者史雷特表示，K湯離開他生涯唯一效力的隊伍的機率越來越高，比以往任何時刻都更可能發生。

根據聯盟消息來源的說法，就算勇士向湯普森提供「具競爭力」的合約，匹配甚至超過他的要求，K湯還是很可能離隊，尋找一個新的開始，遠離前幾季所累積的摩擦。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森快艇喬治

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