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22比0橫掃印尼　台灣首次參加LLB50／70組奪季軍寫紀錄

▲▼台灣代表WHB隊最終獲得季軍，寫下首次參賽獲得前三的紀錄。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲台灣代表WHB隊最終獲得季軍，寫下首次參賽獲得前三的紀錄。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

體育中心／綜合報導

在日本成田舉行的世界少棒聯盟(LLB) 50/70組(Intermediate 50/70) 的賽事，今(22)日進行最後一天賽程，台灣代表WHB世界棒球聯盟隊雖無法挑戰冠軍，但在上午舉行的季軍戰中，展現強大火力，在二局下半一口氣攻得18分製造大局，奠定勝利基礎，終場就以22:0提前於四局結束，獲得季軍，這也是台灣首次派隊參與LLB 50/70組賽事，首次參加就獲得前三名，創參賽最佳記錄。

而下午的日韓冠軍戰，韓國代表靠著2、3兩局的得點圈適時安打，各攻得一分，加上投手群有效封鎖日本隊打線，最終以2:0擊敗地主日本隊，本屆投手賽事一分未失，獲得冠軍，同時將代表亞太中東區參加於美國加州,利佛摩(Livermore, Calif.)舉行的世界賽。

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經過一天的休息，台灣代表WHB隊面對實力較弱印尼隊，開賽就以連續安打加上對手失誤，率先攻下4分，而第二局台灣隊靠著安打加上幾次對手失誤，製造大局連續得分，該局共打了22打席，攻下18分，奠定勝基。由於第二局下半總共進行40多分鐘，因為現場成田當地天氣炎熱，主審裁判擔心印尼隊小選手站在場上太久，將比賽暫停要求所有防守球員回休息室休息喝水的小插曲。而印尼隊的打線在台灣隊先發投手曾瀚立及後援投手陳奕翰雙雙的壓制之下，12上12下，終場比賽四局提前結束，台灣隊收下季軍。

賽後總教練林威宏表示：「雖然沒能前進冠軍戰，但是能夠帶著這批小選手拿下季軍還是很開心，這次來日本參賽，讓這些孩子來見見世面，回去期許他們能夠將自己不足的地方再做加強，期待在更高的層級能夠有更好的表現。本次也感謝相關單位的協助及現場熱情的家長，讓這次代表隊能夠順利成行，在異國比賽也能感受到熟悉熱情的加油聲。」

LLB 50/70組世界賽將於7/28開始到8/4，在美國加州的利佛摩(Livermore, Calif.)舉行，韓國隊將代表亞太暨中東區出賽，由於該賽事去年世界冠軍也是由亞太區的代表拿下，此次參賽韓國將尋求衛冕。詳細相關賽事相關資訊，請關注台灣世界少棒聯盟粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaiwanLittleLeagueBaseball)。

關鍵字： 棒球世界少棒聯盟台灣代表隊LLB5070組冠軍賽

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