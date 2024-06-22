資深記者曝「巴特勒將被交易」原因　美媒推估他重返七六人

▲熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)因傷錯過今年季後賽，卻嗆塞爾提克和尼克，「如果我能打，你們已經在家了。」把自家總裁「油頭」萊里(Pat Riley)惹毛。NBA資深記者貝克(Howard Beck)近日斷言，「巴特勒將被交易，別隊的高層已經討論好幾個月了。」他還說邁阿密將這麼做的原因很明顯。

今年9月就要滿35歲的巴特勒現行合約還剩2年，下季薪資為4880萬美元，2025-26賽季是球員選項，他今夏就能提前續約，傳出他尋求的是2年1.13億美元(約36.5億台幣)的合約，NBA資深記者貝克卻斷言，他將被熱火交易，別隊的高層已經討論這件事好幾個月。

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貝克認為熱火將這麼做的原因很明顯，巴特勒是一位快要35歲的老將，身上有不少傷病，若熱火同意給他1.13億美元的合約，他們幾乎沒有彈性去增加另一位球星，而他們絕對需要再多一名球星。

▲熱火巴特勒。（圖／CFP）

「巴特勒帶領邁阿密5年內2度打進總冠軍賽，這絕對功不可沒。但以巴特勒和阿德巴約(Bam Adebayo)為核心建隊，並不足以挑戰東區的塞爾提克、公鹿或七六人。」貝克特別提到，「萊里以在自家高薪球員走下坡前賣掉他們而聞名，而現階段的巴特勒，作為一支奪冠隊伍的第2或第3選擇，會比在邁阿密當核心球員更有價值。現在感覺正是轉變的好時機。 」

《ESPN》主持人哈恩(Alan Hahn)這個月也曾公開預言，「巴特勒在邁阿密的日子已經結束。」並推測他可能會重返曾效力了1季的七六人。

費城記者龐佩(Keith Pompey)日前曾報導，七六人希望在自由市場或透過交易網羅一位「頂薪球員」，費城今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的巨額薪資空間，巴特勒也是他們鎖定的目標之一。

▲熱火巴特勒、七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）