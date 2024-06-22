「有與沒有之間」的理事會回答新聯盟問題　重點「會盡快討論」

▲王文祥董事長。（圖/新北國王提供）

記者簡名杉／新北報導

今(22)日由新北國王董事長王文祥召開記者會，宣布將成立台灣職籃新聯盟，其中將有9支台灣職籃球隊以及1支新加坡球隊，但在記者會上，對於任何關於新球隊的問題，皆表示會由理事會儘速討論，卻連理事會成員都無法透露，而會後國王代替這個「有與沒有之間」的理事會發布新聯盟問答，但回答卻幾乎「聽君一席話，如聽一席話」。

首先對於新聯盟的球隊並沒有給出回應，僅說，「成立新聯盟是第一階段，目前會先有九支球隊加入，各隊代表會共同成立理事會，進行第二階段的工作討論，在公平、公正的原則下，將有意發展籃運的企業都共同納入考量，以壯大籃運。」

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關於新聯盟名稱，則更是避重就輕，「此次新聯盟的各個成員，都是有運作職籃聯盟超過三年經驗的團隊，相信很快會有好消息，來告訴各位。」還強調，「新聯盟不是『第三個聯盟』，所以新聯盟的執照，不是問題。」

成立一支新聯盟的目的，新聞稿中回答，「這次參與新聯盟的各球團，都是有感於台灣職籃要進入下一個階段，過去二個聯盟都有優缺點，尤其此次，有來自新加坡的球團表達參與的意願，這涉及到賽季期間，跨國比賽的安排，這也是需要新聯盟來進行制度調整的地方。」

另外還說，「在提升球員舞台、比賽公信力，以及聯盟運作的專業性上，參與新聯盟的球團都想要提升，因此在球員選秀、裁判制度，以及聯盟幹部方面，我們都會討論如何再優化，給大家更好的籃球比賽。」

而隊數過多的問題，新聞稿中則再度回答，「擴大台灣籃運，是此次加入新聯盟成員的共識，各隊代表會共同成立理事會，進行第二階段的工作討論，在公平、公正的原則下，將有意發展籃運的企業都共同納入考量，以壯大籃運。」

最後新聯盟球隊的球隊所在地，同樣沒有正面回覆，「在成立新聯盟之前，新北就有兩隊，過去的運作也沒有問題，甚至球場的佈置也有合作的地方。今年桃園的兩支球隊，都打進各自聯盟的冠軍戰，場地也協調充足，未來的作法，將由新的理事會成員，進行討論。」