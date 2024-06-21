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從小看林智勝打球長大　張祐嘉一軍首安獻給象迷爸媽

▲▼張祐嘉。（圖／味全龍提供）

▲張祐嘉。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本周將剛從自培轉正的張祐嘉拉上一軍，在18日一軍首打席就敲出生涯首安，他表示，會收藏送給爸媽。從小棒球路上爸媽都很支持，以前當兄弟球迷，現在也開始關注味全的比賽。

自2021年起在味全龍自主培訓，經過2年苦熬終於等到一軍機會，不少學長都替他開心，而且首打席就敲出安打，休息室比他還要興奮。張祐嘉表示，「上一壘時很開心，但當時還在比賽沒有開心太久，而且這只是一個開始。」

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回到休息室還沒拿到球心中有疑惑，不過賽後吳君奕才把首安球交到他手中，張祐嘉表示，「想送給爸媽，他們也很喜歡看球，他們是兄弟球迷，看過的球星都退休或快退休了，有恰恰（彭政閔）、周思齊，也拿過簽名球。」

從小受到父母耳濡目染的張祐嘉也走上棒球路，甚至能跟偶像林智勝當隊友，張祐嘉透露，「我剛進味全那年，球季結束智勝學長剛好轉隊過來，很開心也很不可思議，竟然要跟小時候的偶像當隊友，感覺很妙。」

張祐嘉之前在二軍苦熬時期，林智勝也給予鼓勵，「他跟我說，要把握機會，不能因為沒有機會就偷懶，必須要堅持下去。」現在不但是偶像也是學長，感覺更不同，張祐嘉說，「跟他說過從小看他打球長大，他好像有點無奈，都可以當我爸爸了，我們差20歲。」

▲▼張祐嘉。（圖／味全龍提供）

▲張祐嘉。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍張祐嘉棒球自培偶像

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