兄弟、味全都排出非典型1棒　葉總：打擊需突破

▲味全龍劉基鴻。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟連兩戰都排出「非典型第1棒」，前一戰陳子豪開轟達到不錯的效果，味全龍總教練葉君璋「實驗室」也開張，讓劉基鴻扛第1棒，不過沒有延續下去，21日首棒就會換人。

兄弟18日把許基宏調往首棒，4打數都熄火，20日則把陳子豪擺在第一棒，首打席先是保送後，第三打席轟出全壘打，3打數1發全壘打，3分打點成為致勝關鍵。葉總表示，「今年打擊部分比較需要突破，大家都會想一些辦法，有些不同嘗試。」

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談到味全龍把重砲排在第一棒的可能性，劉基鴻也在20日擔任開路先鋒，葉總表示，「吉力吉撈不可能，劉基鴻有腳程還OK，如果吉力吉撈排第一棒，那就真的是在開玩笑了。」過往在棒次上也做過很多嘗試，葉總說，「有時候是為了選手的安排，狀況不好時做些嘗試，看會不會有所不同。」

劉基鴻前一戰排第一棒就是幫他做些調整，3打數無安打，靠保送上壘。葉總說，「今天就不會排他第一棒了，對方不知道，說不定有效果就繼續。」過去劉基鴻排首棒打擊率.233，曾有1轟。

鋼龍主投6局，被敲5安打，有4次保送，奪5次三振，5局上挨陳子豪全壘打吞敗，21日降到二軍。葉總表示，「他下二軍是洋投正常輪替，上半季用不到他就先到二軍，最近觀察到他單局會突然失3、4分，這點之後要特別注意。」