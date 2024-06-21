目標站上頒獎台！林真豪最大假想敵是「自己」

▲巴黎奧運柔道好手林真豪。（圖／記者黃國霖攝）

記者簡名杉／高雄報導

在東京奧運挺進女子柔道48公斤級8強，刷新台灣該量級最佳成績的柔道好手林真豪，日前再以亞洲的洲際名額第三名之姿拿下巴黎奧運門票，上次奧運無緣奪牌的她，強調這次奧運的目標就是站上頒獎台，由於她自認自己是位容易緊張的選手，笑說這次比賽最大的假想敵是「自己」，希望在奧運賽場上能克服緊張，展現最好的自己。

台灣柔道代表隊的總教練劉文等指出，由於林真豪的積分較低，所以參加的比賽場次較多，也因此造成身體不少磨損，大、小傷不斷，包含膝蓋、腰部都有傷勢，林真豪坦言這幾天有在休息、調整，希望讓傷勢不要反覆發炎，下禮拜就能把訓練強度拉高。

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▲巴黎奧運柔道好手林真豪。（圖／記者黃國霖攝）

林真豪透過上屆東京奧運的好表現，使得更多人漸漸認識她，她透露開始有一些其他的選手開始關注她，並在比賽時針對她的摔法、模式制定策略，對她來說是一件非常榮幸的事，帶給她很大的信心，林真豪強調，「這代表我有一定的實力了，當然這是一件好事，我們也要從這件事情上再做調整，讓自己的模式再更多一點，去破解他們。」

上屆奧運飲恨的她，強調這一屆奧運最大的目標就是站上頒獎台，希望給了自己這個目標，能有動力驅使自己達成，林真豪透露自己是一個容易緊張的人，一緊張很多事情就會做不好，容易想太多、擔心、害怕，所以點出這次比賽的最大假想敵是「自己」，同時在訓練時每天都給自己一個小目標，增加自己的成功經驗，每天達成不同的課題，也都會加強自己的信心。