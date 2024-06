下一個柯爾？瑞迪克打造湖人新體系　魔術強森：審慎樂觀

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

39歲的前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)今(21)日正式接掌湖人兵符,《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,洛城有信心他能成為下一個冠軍名帥史波斯卓(Erik Spoelstra)或柯爾(Steve Kerr),替球隊建立起長期的文化。對於湖人這次的選擇,傳奇魔術強森(Magic Johnson)抱持審慎樂觀的態度。

Inside the Lakers hiring JJ Redick as the new head coach and the franchise zeroing in on Redick for the last month, the Dan Hurley Hail Mary, and how Redick shapes LA’s present and future — at @TheAthletic with @sam_amick, @jovanbuha: https://t.co/xSHFQ6HULZ