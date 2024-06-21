下一個柯爾？瑞迪克打造湖人新體系　魔術強森：審慎樂觀

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

39歲的前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)今(21)日正式接掌湖人兵符，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，洛城有信心他能成為下一個冠軍名帥史波斯卓(Erik Spoelstra)或柯爾(Steve Kerr)，替球隊建立起長期的文化。對於湖人這次的選擇，傳奇魔術強森(Magic Johnson)抱持審慎樂觀的態度。

Inside the Lakers hiring JJ Redick as the new head coach and the franchise zeroing in on Redick for the last month, the Dan Hurley Hail Mary, and how Redick shapes LA’s present and future — at @TheAthletic with @sam_amick, @jovanbuha: https://t.co/xSHFQ6HULZ [廣告]請繼續往下閱讀... June 20, 2024

湖人今日與瑞迪克達成4年合約協議，他與天王詹姆斯(LeBron James)同齡，兩人都是39歲，他2021年卸下球員身分後就轉任球評，在NBA沒有任何執教經驗。不過洛杉磯高層對他寄予厚望，查拉尼亞指出，他被內部人士比作年輕版的「油頭教父」萊里(Pat Riley)，從球場轉向轉播席再到教練席。

「湖人有信心他可以成為他們的史波斯卓或柯爾，一位能夠建立文化並與球隊共同成長超過10年的人。」

▲熱火名帥史波斯卓。（圖／VCG）

53歲的史波斯卓從影像分析師做起，1997年被提拔為熱火助教，2008年才開始執掌兵符，他6度率南灘大軍挺進總冠軍賽，曾與詹姆斯聯手幫助邁阿密完成2連霸。柯爾則是在2014年接掌勇士兵符，與灣區3大核心柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)攜手拿下4冠。

▲勇士冠軍教頭柯爾。（圖／CFP）

查拉尼亞披露，瑞迪克將打造新的湖人體系，重點是提升當家長人戴維斯(Anthony Davis)的參與度，尤其是在比賽最後階段，更多地利用詹姆斯的無球進攻來減輕他的控球負擔，讓他在季後賽還能精力充沛。同時，瑞迪克也將致力於培養「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)、八村壘和克里斯蒂(Max Christie)等小將。

No coach has lasted more than three seasons with the Lakers since Phil Jackson



Can JJ Redick find long-term success? pic.twitter.com/M1o1jOetyD — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 20, 2024

自「禪師」傑克森(Phil Jackson)2011年卸任後，湖人近13季炒掉6位教頭，沒有任何一位主帥能待超過3季，瑞迪克能否打破這個魔咒，備受矚目。洛城傳奇魔術強森對湖人這次的選擇，抱著審慎樂觀的態度，「我喜歡觀看他比賽時出色的三分表現，高籃球智商，對比賽的熱情，以及強韌的心理和身體素質。」

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。（圖／達志影像／美聯社）

「如果他能將自己在球員生涯中的表現帶到湖人，這可能會成功！但他從明星球員轉為總教練，會像柯爾、奇德(Jason Kidd)、魯伊(Tyronn Lue)或瑞佛斯(Doc Rivers)那樣成功，還是像過去其他轉任教練的NBA球員一樣不成功？」魔術強森如此寫道。

《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)預言，瑞迪克將成為一位優秀的總教練，「他充滿動力、非常聰明，是一位強大的競爭者，並且非常注重細節，這些都是成為最佳教練所需具備的品質，迫不及待想看看他在湖人的表現。」