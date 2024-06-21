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下一個柯爾？瑞迪克打造湖人新體系　魔術強森：審慎樂觀

▲▼前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

39歲的前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)今(21)日正式接掌湖人兵符，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，洛城有信心他能成為下一個冠軍名帥史波斯卓(Erik Spoelstra)或柯爾(Steve Kerr)，替球隊建立起長期的文化。對於湖人這次的選擇，傳奇魔術強森(Magic Johnson)抱持審慎樂觀的態度。

湖人今日與瑞迪克達成4年合約協議，他與天王詹姆斯(LeBron James)同齡，兩人都是39歲，他2021年卸下球員身分後就轉任球評，在NBA沒有任何執教經驗。不過洛杉磯高層對他寄予厚望，查拉尼亞指出，他被內部人士比作年輕版的「油頭教父」萊里(Pat Riley)，從球場轉向轉播席再到教練席。

「湖人有信心他可以成為他們的史波斯卓或柯爾，一位能夠建立文化並與球隊共同成長超過10年的人。」

▲▼熱火主帥史波斯卓、上季效力熱火的前榜眼歐拉迪波。（圖／VCG）

▲熱火名帥史波斯卓。（圖／VCG）

53歲的史波斯卓從影像分析師做起，1997年被提拔為熱火助教，2008年才開始執掌兵符，他6度率南灘大軍挺進總冠軍賽，曾與詹姆斯聯手幫助邁阿密完成2連霸。柯爾則是在2014年接掌勇士兵符，與灣區3大核心柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)攜手拿下4冠。

▲▼勇士續約主帥柯爾。（圖／CFP）

▲勇士冠軍教頭柯爾。（圖／CFP）

查拉尼亞披露，瑞迪克將打造新的湖人體系，重點是提升當家長人戴維斯(Anthony Davis)的參與度，尤其是在比賽最後階段，更多地利用詹姆斯的無球進攻來減輕他的控球負擔，讓他在季後賽還能精力充沛。同時，瑞迪克也將致力於培養「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)、八村壘和克里斯蒂(Max Christie)等小將。

自「禪師」傑克森(Phil Jackson)2011年卸任後，湖人近13季炒掉6位教頭，沒有任何一位主帥能待超過3季，瑞迪克能否打破這個魔咒，備受矚目。洛城傳奇魔術強森對湖人這次的選擇，抱著審慎樂觀的態度，「我喜歡觀看他比賽時出色的三分表現，高籃球智商，對比賽的熱情，以及強韌的心理和身體素質。」

▲▼前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。（圖／達志影像／美聯社）

「如果他能將自己在球員生涯中的表現帶到湖人，這可能會成功！但他從明星球員轉為總教練，會像柯爾、奇德(Jason Kidd)、魯伊(Tyronn Lue)或瑞佛斯(Doc Rivers)那樣成功，還是像過去其他轉任教練的NBA球員一樣不成功？」魔術強森如此寫道。

《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)預言，瑞迪克將成為一位優秀的總教練，「他充滿動力、非常聰明，是一位強大的競爭者，並且非常注重細節，這些都是成為最佳教練所需具備的品質，迫不及待想看看他在湖人的表現。」

關鍵字： NBA湖人柯爾柯瑞史波斯卓熱火勇士詹姆斯詹皇

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