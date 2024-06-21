大谷翔平扛開路先鋒表現優　總教練、隊友都給讚

Shohei to dead center! pic.twitter.com/mWNNOW2XpP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 20, 2024

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今天（21日）在面對洛磯的比賽中「首局首打席開轟」，本季第21支全壘打成為國聯第1，近4場擔任開路先鋒表現優異，也讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）、隊友弗里曼（Freddie Freeman）都稱讚他的表現。

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道奇總教練羅伯斯在賽後微笑著表示，「翔平的狀態持續火燙。」並讚賞了大谷近5場比賽敲出4轟的表現，稱他正在「大量生產全壘打」。

在開路先鋒貝茲（Mookie Betts）因觸身球骨折，預計要休息6到8周的情況下，大谷連續4場扛起道奇1棒打者的任務，這4場比賽他繳出18打數8安打、2轟、7打點的成績。

賽前總教練羅伯斯談到讓大谷擔任1棒時表示，「貝茲的缺席使我們別無選擇，但他是完美的選擇，他以前也擔任過，而且他最近狀態很好，做到該做的事，真是太棒了。」

而本場擊出本季第11轟的弗里曼也稱讚大谷，「他真的很棒，無論打第幾棒，他都能打出好成績，真是了不起。」

道奇在客場對洛磯的系列賽中拿下3勝1敗的戰績，明天將返回主場迎戰天使，這也是大谷首次在例行賽對決前東家。