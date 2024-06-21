「台灣怪力男」李灝宇炸裂第11轟　林昱珉先發4.1局飆8K

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎2A「台灣怪力男」李灝宇21日（台灣時間）本季第11發全壘打，6月已經累計5轟，海盜2A鄭宗哲單場雙安，響尾蛇2A林昱珉先發4.1局，奪8K，失3分無關勝敗。

李灝宇擔任先發二壘手排第2棒，第一打席就敲出安打，靠隊友開轟跑回1分，老虎首局灌進3分先下馬威，5局上李灝宇轟出兩分砲打出氣勢，隊友延續火力也開轟，再進帳3分大局，他8局上也敲安打，不過留下殘壘，老虎2A最終以9比7擊敗洋基2A。李灝宇5打數3安打，貢獻2打點、2得分，吞下1K，連2戰猛打賞，連7場敲出安打，打擊率.306。

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響尾蛇2A林昱珉先發對決教士2A打線，前4局都順利壓制解危，5局上1出局後投出保送，再被敲連續安打失2分，此時響尾蛇換投，接替的隊友未能守住領先，被逆轉為3比5落後。林昱珉先發4.1局，奪8次三振，被敲4安打，失3分，有4次保送，無關勝敗。

海盜2A鄭宗哲扛先發游擊，排第2棒，3局上掃出本季第8支二壘安打，5局上也擊出安打，此戰5打數2安打，打擊率.225。海盜2A與金鶯2A激戰到延長12局以10比7勝出。

海盜1A張弘稜先發投6局，被敲4安打，失2分，奪4次三振，有1次保送，本季首度優質先發，未獲得隊友火力支援，吞下第5敗，防禦率下修至4.20。