希爾1.1局失7分核爆！　金鶯19安海灌17分痛宰洋基奪勝

▲希爾（Luis Gil）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯今天（21日）踢館洋基主場打3連戰的最後一場比賽，洋基火球菜鳥希爾（Luis Gil）本戰僅投1.1局就被敲8支安打、狂失7分寫下生涯最慘一役。金鶯合計敲出19支安打包括3轟，終場就以17比5大勝洋基，系列戰2勝1敗坐收，在美東與洋基的勝場差縮到僅0.5場。

賽前9勝1敗、防禦率2.03的希爾今天被金鶯打線震撼教育，首局遭歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲適時安打丟掉1分，第2局更是被打出6支安打，其中包含穆林斯（Cedric Mullins）的兩分砲、蒙卡索（Ryan Mountcastle）清壘二壘安打，金鶯單局暢打12人次灌進6分，最後希爾在滿壘時丟觸身球掉分，被總教練換下場休息。

And we say HAYS, what a wonderful kind of day. pic.twitter.com/DStTarEp6S — Baltimore Orioles (@Orioles) June 20, 2024

提早上班的洋基牛棚，共計使用了7名投手採取車輪戰，包含捕手特雷維諾（Jose Trevino）在9上客串投球。只有卡恩（Tommy Kahnle）沒失分，其他人登板皆有失分紀錄，特雷維諾1局被敲3支安打、投出1保送，失了1分。

金鶯全場19安中以蒙卡索3安4打點的成績最為耀眼，歐赫恩2安4打點緊隨其後。桑坦德（Anthony Santander）、穆林斯、海伊斯（Austin Hays）三人都有開轟紀錄，韓德森（Gunnar Henderson）則是繳出3安1打點的好表現。

洋基方面隊長賈吉（Aaron Judge）傷癒歸隊後全場2安3打點，包含一發兩分砲，累積27轟持續佔領大聯盟全壘打王。托瑞斯（Gleyber Torres）也貢獻一發陽春砲。

「我為我們的球員在這個系列賽中的表現感到非常自豪，我們開賽的打擊表現令人難以置信，」金鶯總教練海德（Brandon Hyde）賽後不忘盛讚子弟兵，「比賽一開始我們就有很多優秀的打擊表現，擊球狀況非常非常好，這是我最希望看到的。」