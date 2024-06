希爾1.1局失7分核爆！　金鶯19安海灌17分痛宰洋基奪勝

▲希爾(Luis Gil)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯今天(21日)踢館洋基主場打3連戰的最後一場比賽,洋基火球菜鳥希爾(Luis Gil)本戰僅投1.1局就被敲8支安打、狂失7分寫下生涯最慘一役。金鶯合計敲出19支安打包括3轟,終場就以17比5大勝洋基,系列戰2勝1敗坐收,在美東與洋基的勝場差縮到僅0.5場。

賽前9勝1敗、防禦率2.03的希爾今天被金鶯打線震撼教育,首局遭歐赫恩(Ryan O'Hearn)敲適時安打丟掉1分,第2局更是被打出6支安打,其中包含穆林斯(Cedric Mullins)的兩分砲、蒙卡索(Ryan Mountcastle)清壘二壘安打,金鶯單局暢打12人次灌進6分,最後希爾在滿壘時丟觸身球掉分,被總教練換下場休息。

And we say HAYS, what a wonderful kind of day. pic.twitter.com/DStTarEp6S