統一獅最快22日上半季封王　潘威倫20日先發挑戰150勝

▲統一獅潘威倫 。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅上半季封王魔術數字M5，最快22日在台南主場封王，明天（20日）在台南出戰富邦悍將，由42歲老將「嘟嘟」潘威倫先發拚生涯第150勝。

獅隊在6月16日中止5連敗，但在18日出戰樂天桃猿以2比5落敗，上半季封王魔術數字停在M5，因此最快上半季奪冠日變成在22日台南主場對味全龍。

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明天統一獅在台南出戰富邦悍將，樂天桃猿在桃園對戰台鋼雄鷹，味全龍在天母出戰中信兄弟，只要統一獅贏球或樂天桃猿輸球，封王魔術數字就會各減1。

統一獅明天派出潘威倫先發出賽，生涯第393場出賽、第339場先發，挑戰生涯150勝里程碑，總教練林岳平表示，潘威倫一樣設定至少投5局，可以拿到勝投資格，林詔恩會在中繼待命。

潘威倫本季出賽5場有2場先發，1勝2敗、防禦率3.86，1勝是在4月20日中繼2局奪勝，近期2場先發都是吞敗，上一場先發6月9日對味全龍投6局，被2轟在內9支安打，失3分敗投，休息9天再出賽。

明天也是潘威倫本季第2戰對戰富邦悍將，上一次對戰是4月20日，球隊5比1領先時，在5局上登板中繼2局，被2支安打、無失分，因此拿到中繼勝投、生涯第149勝。

富邦悍將明天由洋投羅戈先發，本季12場出賽3勝3敗、防禦率2.14，只在5月31日對統一獅先發出賽1場，投4局遭1轟在內6支安打，失2分敗投。