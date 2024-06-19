入主TAT花了多少錢？「魔獸」霍華德搞笑避談轉移話題

▲TAT開賽記者會，「魔獸」霍華德連線表弟、庫克。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)日前入主TAT亞洲巡迴賽，不只成為聯盟股東之一，他也會在接下來6月底加入台北野馬，出戰中國河南鄭州站的賽事，7月則將與庫克(Quinn Cook)、「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)一起在台北站亮相，今(19)天的台北站開賽記者會，他被問到入主TAT花了多少錢？他瞬間搞笑避談轉移話題。

記者會上，霍華德接受提問，其中一題問到，「作為聯盟股東，有沒有算過花了多少錢？」霍華德馬上轉移話題，表示非常興奮能再回到台灣，能把2020賽季洛杉磯湖人的冠軍隊友庫克、「表弟」卡森斯一起帶來台灣，讓他們感受到台灣球迷的熱情，是最重要的事，而其他事情，我們就暫且不討論。

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三人將在台北野馬隊再度攜手合作，「魔獸」強調，他們不只是希望組一支明星隊，他們有很棒的隊友、教練、管理層，這次加入這比賽的目的不是為了「娛樂」大家，而是真的希望能攜手打下一座冠軍。

談到接下來會不會有其他NBA球員加入TAT，霍華德口風非常緊，雖然他掛保證，「未來一定會有其他NBA球員會加入。」但是表示他不能在今天「暴雷」，更用表情暗示，絕對是會讓人感到非常驚訝的球員。