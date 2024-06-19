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韋蘭德頸部不適進傷兵！　11.3億球員選擇權恐受影響

▲太空人韋蘭德（Justin Verlander）頸部不適。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人韋蘭德（Justin Verlander）頸部不適。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

太空人41歲賽揚名投韋蘭德（Justin Verlander），因頸部不適於今天（19日）被放入15天傷兵名單，本季他出賽10場，主投57局，拿下3勝2敗、防禦率3.95的成績，有可能無法觸發價值3500萬美元（約新台幣11.3億）的球員選擇權。

韋蘭德本季為太空人主投57局，而他的合約有一份2025年3500萬美元的球員選擇權，達成條件是本季要投滿140局以上才會生效，但目前33勝39敗的太空人已經打了本季44.4%的比賽，讓韋蘭德已經遠遠落後達到140局的進度，他必須盡快從傷兵名單中歸隊，並在剩下的時間保持健康和穩定，才能投滿剩下的83局。如果他沒辦法達到140局的話，那他將在休賽季成為自由球員。

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根據《The Athletic》報導，韋蘭德表示他過去幾週都遭遇到頸部疼痛的困擾，而他原訂上週對老虎的比賽也被跳過，並在今天被放入傷兵名單。

韋蘭德曾榮獲3屆賽揚獎，生涯累積260勝143敗、防禦率3.25，主投3382.1送出3393次三振。

關鍵字： MLB棒球太空人韋蘭德

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