快訊／歡迎回家！富邦悍將最高誠意與張育成討論加盟合約　

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

歡迎回家！旅美好手張育成今日透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加 2024 中職選秀會。富邦悍將球團表示，很高興在經過長時間的聯繫關心後，得到張育成肯定的答覆，歡迎他正式報名今年度選秀。

接下來悍將球團將與張育成及經紀公司討論加盟相關細節，期待他在選秀及完成簽約後 , 下半季即穿上富邦悍將球衣登場，讓更多球迷一起關注中華職棒，為台灣棒球加油！

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今年28歲的張育成出生於台東縣，自高中畢業後便加盟美國職棒克里夫蘭印地安人隊(現名克里夫蘭守護者)，並於 2019 年成為史上第 16 位登上大聯盟的台灣旅美球員。累計張育成大聯盟資歷共 5 年、235 場出賽、121 支安打、20 支全壘打、79 分打點等相關紀錄，都是台灣選手在大聯盟之最。

張育成在國際賽上的表現更讓台灣球迷印象深刻，2019年底在第二十一屆亞錦賽與哥哥張進德並肩作戰，為台灣拿下相隔18年的亞錦賽冠軍，2023年張育成加入 WBC世界棒球經典賽中華隊，擔任第四棒一壘手重任。

他在A 組預賽中以 16打數敲出7安、8打點的成績，不僅拿下Ａ組MVP球員殊榮，其中對上義大利的追平2分砲，以及面對荷蘭的滿貫全壘打，更是振奮全台灣每一位球迷的心，上壘後的敬禮手勢更刮起流行風潮，讓張育成躍升為全台家喻戶曉的「國防部長」。

富邦悍將球團在去年底領隊會議確認今年新人球員選拔會順序後，即與張育成選手聯繫接洽，在了解張育成選手有續拚大聯盟的想法後，悍將亦全力支持與祝福張育成選手的決定。近期富邦悍將球團再度展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，球團也將以最高誠意與張育成討論加盟合約細節，待選秀並簽約完成後將另行公佈。