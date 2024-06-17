奧運後退休有變數？李洋笑指王齊麟慫恿再戰名古屋亞運

▲奧運羽球國手李洋(左)、王齊麟(右)。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

日前宣布將在巴黎奧運結束後退役的台灣羽球男雙好手李洋，今(17)日與雙打搭檔王齊麟一起出席巴黎奧運轉播記者會，李洋透露會在打完緊接在奧運的台北羽球公開賽之後正式退役，還笑指搭檔王齊麟慫恿他再拚排名賽去亞運，開玩笑說，「前兩個月前再開始練！」

在東京攜手摘下奧運羽球男雙金牌的兩人，談到以「衛冕者」身份再戰巴黎，王齊麟坦言，最近表現並不算好，所以不太敢多想自己是「衛冕者」這件事，他強調現在雙打組合的實力都很接近，到時候還是要靠臨場發揮決勝負。

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李洋也指出，自己並沒有去多想，他強調，「奧運就是人人有經驗，個個沒把握。」指出東京奧運時他們也不是以最好的排名參賽，希望抱著破釜沈舟的心態力拚這次巴黎奧運。

對於日前的「退役宣言」，李洋指出在打完台北羽球公開賽之後就會正式引退，會開始退居幕後，笑說王齊麟一直慫恿他再拚下一次亞運，一旁的王齊麟還強調，「在名古屋欸！」讓李洋無奈開玩笑說，「前兩個月前再開始練，拚排名賽。」

上屆東京奧運期間，因為疫情關係，並沒有開放觀眾入場，這次巴黎奧運將迎來滿場觀眾，王齊麟坦言，雖然在場上的時候並不會特別注意場邊觀眾的聲音，「自己緊張都來不及了！」但也認為，奧運的氛圍跟一般的公開賽一定不一樣，觀眾肯定會更投入、給他們更多反饋，非常期待這次的奧運。