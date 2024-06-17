運動雲

>

高國豪否認「私約大嫂」！她發律師聲明：若要人不知，除非己莫為

高國豪與愛妻。（合成圖／翻攝自Instagram／kaooscar）

▲高國豪與愛妻。（合成圖／翻攝自Instagram／kaooscar）

圖文／CTWANT

P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅當家控衛高國豪，近期爆出「私約」哥哥高國強妻子劉家菱的爭議，為此他也於3日深夜緊急透過律師發聲明澄清「未與劉小姐有任何不正常往來」，並強調劉家菱對外散佈不實謠言的部分，已侵害他及配偶之名譽，甚至影響到與球團間之關係，請對方自重勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。沒想到劉家菱15日晚間又發聲明反擊，呼籲高國豪向妻子「坦承自己之所作所為」，還喊話對方「若要人不知，除非己莫為。」

據悉，高國豪日前疑似遭到哥哥高國強的老婆在個人社群上指控他試圖「私約」她，但高國豪今年5月中就有在IG限時中嗆聲對方「劉姓小姐，不知道的事情不要瞎雞巴講」。而高國豪的妻子當時也在IG發文聲援丈夫，表示「劉家菱小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著高國豪3日深夜又在IG貼出律師聲明稿指出：「高國豪先生未與劉家菱小姐有任何不正常往來，至於劉家菱小姐對外散佈不實謠言部分，已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團間之關係，爰特此聲明，謹請劉家菱小姐自重，切勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。」

但劉家菱也不甘示弱，15日發律師聲明反擊：「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為，若要人不知，除非己莫為。」劉家菱還強調，之前高國豪和老婆發布的聲明，內容均為不實，請他自重，切莫再用類此說法，讓自己與家人出盡洋相，「甚且，上開行為恐另行涉及犯罪，亦非公眾人物或其家人應有之行為」、「本人言盡於此，相關人如再有詆毀本人名譽之情形，本人無奈之下，只能全力捍衛本人與家人之名譽，必當依法追究相關人 之法律責任。」

高國豪又反擊。（圖／翻攝自Instagram／kaooscar）

▲高國豪又反擊。（圖／翻攝自Instagram／kaooscar）

對此，高國豪又在16於IG上發文反擊：「5月21日談判當天，劉小姐妳承認妳的所作所為，現在又搞這一齣，擺明就是要搞事！」6小時後，高國豪還貼出與全家人的合照，試圖否認傳聞，看來這齣「私約大嫂」爭議暫時還不會落幕。

延伸閱讀
算出孫安佐有討債命　命理師揭「20年前不敢說」真相：該發生還是會發生
他花216萬娶妻難圓房　女方稱對方「不行」狂喊離婚
老婆出軌堅持離婚…尪氣炸「運動鞋狂毆20分」妻出血亡　判決出爐

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平連兩打席開轟

2快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

3高國豪再戰大嫂！被嗆應坦承所作所為不忍了

4兄弟大巨蛋3戰近7萬人　總收入7300萬

5大谷翔平遠距離全壘打締紀錄

最新新聞

1中職新人測試張育誠開轟　張育成是偶像

2柯蕭、山本由伸向柯敬賢喊話

3太空人布蘭柯7局無安打！

4宮城大彌學長藤木琉悠拚中職　讓吳念庭斷棒

5台啤雲豹電豹女「女團」將出道！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366