高國豪否認「私約大嫂」！她發律師聲明：若要人不知，除非己莫為

▲高國豪與愛妻。（合成圖／翻攝自Instagram／kaooscar）

圖文／CTWANT

P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅當家控衛高國豪，近期爆出「私約」哥哥高國強妻子劉家菱的爭議，為此他也於3日深夜緊急透過律師發聲明澄清「未與劉小姐有任何不正常往來」，並強調劉家菱對外散佈不實謠言的部分，已侵害他及配偶之名譽，甚至影響到與球團間之關係，請對方自重勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。沒想到劉家菱15日晚間又發聲明反擊，呼籲高國豪向妻子「坦承自己之所作所為」，還喊話對方「若要人不知，除非己莫為。」

據悉，高國豪日前疑似遭到哥哥高國強的老婆在個人社群上指控他試圖「私約」她，但高國豪今年5月中就有在IG限時中嗆聲對方「劉姓小姐，不知道的事情不要瞎雞巴講」。而高國豪的妻子當時也在IG發文聲援丈夫，表示「劉家菱小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」

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接著高國豪3日深夜又在IG貼出律師聲明稿指出：「高國豪先生未與劉家菱小姐有任何不正常往來，至於劉家菱小姐對外散佈不實謠言部分，已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團間之關係，爰特此聲明，謹請劉家菱小姐自重，切勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。」

但劉家菱也不甘示弱，15日發律師聲明反擊：「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為，若要人不知，除非己莫為。」劉家菱還強調，之前高國豪和老婆發布的聲明，內容均為不實，請他自重，切莫再用類此說法，讓自己與家人出盡洋相，「甚且，上開行為恐另行涉及犯罪，亦非公眾人物或其家人應有之行為」、「本人言盡於此，相關人如再有詆毀本人名譽之情形，本人無奈之下，只能全力捍衛本人與家人之名譽，必當依法追究相關人 之法律責任。」

▲高國豪又反擊。（圖／翻攝自Instagram／kaooscar）

對此，高國豪又在16於IG上發文反擊：「5月21日談判當天，劉小姐妳承認妳的所作所為，現在又搞這一齣，擺明就是要搞事！」6小時後，高國豪還貼出與全家人的合照，試圖否認傳聞，看來這齣「私約大嫂」爭議暫時還不會落幕。

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