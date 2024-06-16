王柏融滿壘關鍵安、魔鷹開轟補刀　雄鷹啄傷悍將摘5連勝

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／新北報導

4連勝的台鋼雄鷹今(16)日持續在客場踢館富邦悍將，前3戰共敲出9轟的雄鷹打線，此役保持強大打擊火力，次局就由林家鋐在得點圈有人時敲長打，單局灌進3分，雖然悍將馬上就在3局下半追回2分，然而王柏融5局上半滿壘時的關鍵安打，開啟了雄鷹單局4分大局，接著手感滾燙的魔鷹7局上掃出本季第12轟補刀，終場雄鷹就以8比6在客場插旗，喜迎5連勝。

打擊近況「絕好調」的雄鷹打線，此役2局上半就展開攻勢，魔鷹、王博玄分別靠著四壞球保送上壘後，張肇元敲出及時安打，為雄鷹首開紀錄，接下來林家鋐補上左外野方向長打，送回壘上所有隊友，單局雄鷹就轟進3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將3局下半展開反攻，孔念恩敲出長打後，池恩齊補上右外野穿越安打把他送上三壘，接下來王正棠擊出一壘方向滾地球，但是雄鷹一壘手魔鷹卻發生接球失誤，讓悍將兵不血刃追回1分，下一棒申皓瑋再敲出中外野飛球，送回三壘上的隊友，並把落後追到1分差。

眼看著悍將腳步逼近，雄鷹5局上攻勢再起，張肇元、曾子祐、陳文杰分別靠著兩次保送及一支安打擠成滿壘，此時上場打擊的王柏融，面對悍將剛換上來的左投藍愷青，直接一棒掃出中外野方向的落地安打，為球隊追加2分保險分，接著魔鷹再補上中間方向穿越安打，單局雄鷹灌進4分大局，將領先分差拉開到5分。

6局下半悍將一度再有攻勢形成，王念好選到保送後，孔念恩補上內野安打，下一棒的李宗賢再敲出一支游擊方向的強勁滾地球，連兩支內野安打，然而三壘上的王念好卻「跑過頭」，在本壘之前被觸殺出局，白白浪費得分大好機會，繳了慘痛的學費。



逃過失分危機的雄鷹，打線並沒有就此善罷甘休，7局上半近期最火燙的魔鷹對決悍將該局換上的投手吳世豪，滿球數的情況下直接掃出一支右外野方向超扎實的深遠陽春彈，本季第12轟出爐，也為雄鷹鎖定此役勝局。

雖然悍將在7、8兩局分別靠著連續攻勢追回3分，但是雄鷹換上守護神雷公成功穩住8局下悍將的攻勢，9局下也自己化解自己的危機，僅讓悍將再追加1分，沒有讓煮熟的鴨子飛走。

本場比賽第4局時曾因雨中斷近一小時，不過雄鷹先發投手施子謙仍用83球投完5局，被敲出7支安打、送出3K，失掉2分、其中1分自責分，摘下本季第2勝、防禦率降到4.24；而悍將主投3.1局失3分的洋投布藍登，則吞下本季第3敗。