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領航猿包辦PLG年度2大獎！盧峻翔摘MVP、沃許本奪最佳洋將

▲PLG公布年度獎項。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔奪PLG年度MVP。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

P. LEAGUE+ 今(16)日公佈2023～24球季年度MVP、年度洋將、年度第一隊及年度第二隊，桃園璞園領航猿本季除了例行賽戰績第一之外，還包含盧峻翔、沃許本分別拿下本季年度MVP及年度洋將，而在年度第一隊及年度第二隊方面，例行賽戰績第二的福爾摩沙夢想家共有3名球員入選居各隊之冠。

今年是盧峻翔的PLG第3個季，前2季他已經分別拿過年度第六人，入選年度第二隊、年度防守第一隊及年度第一隊，本季「69步槍」再進化攻擊手段更多元，平均16.81分為本季非外籍球員最高(新北國王的林書豪因出賽數不足所以不列入考量)，另外本季也曾達到生涯第2次蟬連單月最有價值球員，生涯總計4次單月最有價值為聯盟史上最多單月最有價值球員的紀錄，盧峻翔本季出色的表現獲得記者及球迷的肯定，在29張選票(包含球迷的2張選票)拿下25張5分、以總分134拿下生涯首座年度MVP。

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▲PLG公布年度獎項。（圖／PLG提供）

▲沃許本奪PLG年度最佳洋將。（圖／PLG提供）

剛拿下聯盟史上首位年度關鍵先生的沃許本，本季在領航猿的重要性不言可喻。平均每場21.9分13.2籃板讓他本季曾經獲得05月最有價值球員之外，出賽37場有33場得分、籃板來到「Double-Double」。本季沃許本展現的禁區主宰力，除了幫助領航猿成為本季例行賽第一，也幫助他在年度洋將選票中，29張選票(包含球迷的2張選票)拿下26張5分、以總分133分獲選年度洋將。

在年度第一隊方面，後場年度MVP盧峻翔(生涯第2次)、前場年度洋將沃許本(生涯首次)入列，另外後場加上本季同樣表現精采的福爾摩沙夢想家的林俊吉(生涯首次)和新竹御頂攻城獅的高國豪(生涯首次)，再搭配前場有本季表現破繭而出的臺北富邦勇士的周桂羽(生涯首次)。

▲PLG公布年度獎項。（圖／PLG提供）

▲▼PLG年度第一隊、第二隊。（圖／PLG提供）

▲PLG公布年度獎項。（圖／PLG提供）

年度第二隊方面，前場有年度阻攻王吉爾貝克(生涯首次)搭配夢想家的隊友忻沃克(生涯首次)，後場則是由新北國王的林書緯(生涯首次)、高雄17直播鋼鐵人的陳又瑋(生涯首次)，以及勇士的林志傑(生涯第2次)組成。

PLG年度第一隊及年度第二隊，球員入選資格均為本季例行賽出賽至少27場之各隊球員，球隊組成可以是「前場3人與後場2人」或「前場2人與後場3人」，其中每隊洋將僅可選擇1名球員。此外，年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊。

PLG 2023～24球季年度MVP及年度洋將，票選方面本季依舊開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定年度MVP及年度洋將的人選。

2023-24球季年度MVP前3名得分如下：
盧峻翔(領航猿) 134分
林俊吉(夢想家) 88分
高國豪(攻城獅) 12分

2023-24球季年度洋獎前3名得分如下：
沃許本(領航猿) 133分
艾夫伯(攻城獅) 54分
吉爾貝克(夢想家) 31分

 

關鍵字： 領航猿盧峻翔沃許本

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