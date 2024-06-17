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紅襪打線發揮！　洋基先發羅丹失5分　終止7連勝

實習記者李立祥／綜合報導

波士頓紅襪和紐約洋基進行系列賽第2戰，昨天輸球的紅襪，今天面對洋基先發羅丹（Carlos Rodon）成功突破，讓他主投5局就失掉5分，終場紅襪以8比4收下勝利。

紅襪開局就火力全開，包括杜蘭（Jarren Duran）、歐尼爾（Tyler O'Neill）、康納王(Connor Wong)，以及衛斯布魯克（Jamie Westbrook）在內的4支安打，共灌進3分打點，讓整場36673名觀眾看得超興奮。

2局上洋基雖然追2分，但下個半局羅丹依然不穩，被紅襪當家球星迪佛斯（Rafael Devers）掃出中外野方向2分打點二壘安打，將比分改寫為5比2。

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雙方有來有往，洋基7局上展開攻勢，強打索托（Juan Soto）轟出中外野陽春砲，本季第18轟，不過紅襪下個半局再添1分；8上洋基上再追1分，紅襪也在下個半局回敬2分，終場紅襪以8比4贏球。洋基先發投手羅丹主投5局失5分，送出7次三振、3保送，吞下本季第3敗，並終止7連勝，防禦率上升至3.28。

雖然目前洋基擁有全聯盟最好的戰績（50勝23敗），而紅襪僅僅剛好過5成勝率（36勝35敗），但這場「世仇」對決總能吸引球迷目光，紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）表示，「這是最棒的對決，很感激我能參加這2場比賽，道奇和巨人也是，但你無法比較這一場，這完全不同，這讓比賽更有趣，氣氛也更棒。」

簡森被場上的氣氛感染，甚至在第8局給休息室打電話，告訴總教練柯拉（Alex Cora），如果情況變得緊張，他想要上場，「他在第8局的一半打了電話。」柯拉表示，「他打了電話，並說『我想上場』，這是一場有趣的比賽，我們明天有機會贏得系列賽。」

對於年輕且充滿活力的紅襪來說，才剛剛從實力同樣強勁的費城人手中贏得系列賽後，若能再從洋基這邊贏下系列賽，將是重要的一周，對此柯拉表示，「我們很年輕，我們會輸掉一些比賽，也會贏下一些比賽。當我們的進攻狀態良好時，看起來很有趣，我們會給對手施加壓力。」

談到這是紅襪本季第2次主場滿場，柯拉表示，「今天的氣氛比昨天好，大家非常投入比賽。不管戰績如何，大家都有在關注，這2天氛圍很好。」

▲洋基先發羅丹（Carlos Rodon）主投5局失5分。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基先發羅丹（Carlos Rodon）主投5局失5分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球紅襪

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