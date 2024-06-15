前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

▲中信兄弟高宇杰 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟今天前4局被統一獅投手古林睿煬遭到8次三振，5局開始突破，兄弟總教練平野惠一提及在4局結合有集合全隊開會講對策，他表示，要從古林睿煬這種好投手身上搶下分數，是棒球最有趣的地方。

今天中信兄弟遭遇到古林睿煬，1局上岳政華敲安打之後，被連續3次三振，2局上也是安打後被連3次三振，4局下再被2次三振，直到5局下曾頌恩安打後，王政順及高宇杰連2支安打才攻下1分，一、三壘有人時岳政華被三振時高宇杰盜壘出局。

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「前4局被三振8次，集合全隊講打擊對策，」平野惠一表示，之後從上壘做起，確實把分數拿下， 把氣勢打上來，

平野很在意一、三壘有人時岳政華被三振時高宇杰盜壘出局，他表示，當時下戰術，岳政華面對紅中的指叉球是可以出棒的，但沒有出棒被三振，戰術沒有成功很可惜。

對於4局結束後集合全隊說的打擊對策，平野無法透露，「這是我們的策略，無法說明」，但他表示，古林是好投手，要從他身上搶1分或2分不容易，會再告訴選手。

他表示，古林今天的直球有尾勁，會向上飄，一局有不穩但沒掌握，之後直球狂投且有卡特的感覺，變化球也可以搶下好球造成揮空。



「如何搶下那一分很重要，」平野再強調，為了打打下古林盡了最大努力，而要想盡辦法從古林這種好投手手中得分是棒球最有趣的地方。

統一獅先發投手古林睿煬6局飆出11次三振，被7支安打，沒有保送，只失1分，但勝投被牛棚搞丟了。