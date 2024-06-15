中信兄弟日籍教頭贊同多一位洋砲　再加碼亞洲野手名額

▲中信兄弟平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／台北報導

台鋼雄鷹領隊劉東洋日前表達將在領隊會議提出各隊至少登錄一名洋砲的提議，中信兄弟總教練平野惠一贊成提議，並再加碼建議增加「亞洲野手」名額。

由於台鋼雄鷹洋砲魔鷹的效應，劉東洋近日表示，要在領隊會議提議各隊至少登錄一名洋砲，不是只為了自己的球隊，而是希望提升話題性和比賽可看度，對於職棒產業來說，也是一種吸引球迷的策略。

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中信兄弟隊的日籍總教練平野惠一認同劉東洋的 看法，他表示。算是贊成台鋼領隊的方向。並再提出增加野手的亞洲名額，讓日本或韓國球員也有機會來台。

「我是希望可以減少洋投的使用，讓台灣投手有更多上場空間。」平野惠一表示，減少洋投的使用，可以讓本土投手有更多的上場機會，雖然有人說台灣的本土投手人才不足，但真正的問題不是沒人，而是能力是否達到水平，需要透過培養和實戰經驗的累積。

平野惠一認為，就台灣棒球環境而言，台灣在國際賽本土投手是一個大問題，增加洋砲可以提升台灣投手的整體能力。

他表示，過去中職各隊用3名洋投去打天下的作法，並非健全的方式，反而讓本土投手成長速度較慢。

中職目前規定是每隊可以註冊4名洋將，一軍登錄3人，可以同時上場2人，而新球隊台鋼雄鷹在一軍前2年。可以多註冊、多登錄一人，但不能同時為投手或野手。