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綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

記者游郁香／綜合報導

身為今年塞爾提克陣中唯一拿過總冠軍的後場大將，34歲頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)總決賽前3場表現堪稱完美，他成為46年來首位3戰出賽至少100分鐘，送出10次以上助攻且0失誤的球員，但他G4意外大失常，發生多達5次失誤，正負值-38是全場最慘，他坦言總決賽G4真的很難打。

尋求隊史第18冠的塞爾提克，在G4之前，今年季後賽累計16勝2敗，且客場保持全勝紀錄，未料帶著3勝0敗絕對優勢的他們，G4在客場突然大崩盤，連前3戰最穩的頂級「大鎖」哈勒戴都失常；他是自1977-78賽季開始統計失誤以來，首位總決賽3戰至少出賽100分鐘，送出10次以上助攻還0失誤的球員。

▲▼塞爾提克哈勒戴。（圖／達志影像／美聯社）

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▲塞爾提克哈勒戴（右）。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒戴G4單場10投4中拿下10分、3籃板、2助攻和1火鍋，卻發生多達5次失誤，正負值-38是全場最慘。綠衫軍全隊攻守失常，團隊命中率暴跌到3成63，總籃板數也以31比52遭獨行俠碾壓，前3節就被達拉斯雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)暴砍50分，最多曾落後48分，終場慘輸38分。

身為全隊唯一拿過總冠軍的資深球員，哈勒戴表示，「我覺得我們有很多很棒的投籃，只是很多球都沒有進，有幾個關鍵時刻沒有發揮好，必須肯定獨行俠的表現。」

▲▼塞爾提克哈勒戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克哈勒戴（右）。（圖／達志影像／美聯社）

被問到奪冠需要什麼？哈勒戴坦言，「我不知道。雖然我拿過，我也不知道。全隊必須一起努力，每個人都要保持專注，成為更渴望勝利的那支球隊。」他也提到，「我認為贏下任何比賽都很困難，但要在NBA總決賽G4取勝確實非常困難。」

達拉斯主帥奇德(Jason Kidd)則替這場比賽下了一個簡單明瞭的註解，「我們的團隊準備好比賽，他們(塞爾提克)準備慶祝。」

不過塞爾提克依舊握有3勝1敗的絕對優勢，他們隊史前3支冠軍隊伍(2008年、1986年、1984年)有一個共通點，那就是都在客場輸掉「關門戰」，接著回到主場封王，今年的綠衫軍G5也有機會延續這項傳統。

▲▼塞爾提克哈勒戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克G4大崩盤沒能關門奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克綠衫軍哈勒戴奇德獨行俠

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