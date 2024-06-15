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李宗賢本壘急煞降低撞擊　賽後被林辰勳偷摸屁股笑稱他很靦腆

▲▼林辰勳、李宗賢賽後互相致意。（圖／富邦悍將TV）

▲林辰勳、李宗賢賽後互相致意。（圖／富邦悍將TV）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將與味全龍14日交手，首局就發生本壘衝撞，李宗賢衝回本壘時撞上龍隊捕手林辰勳，李宗賢坦言，「當下來不及，只能想辦法急剎。」賽後也特別慰問林辰勳，被學弟偷摸屁股笑稱不知情，形容他是靦腆的學弟。

林辰勳1局下為了接回傳球，站在跑壘路徑上，李宗賢迎面撞上，林辰勳被隊友攙扶下場，裁判判決李宗賢遭到觸殺。李宗賢15日賽前受訪表示，「發現的時候已經來不及，我只能煞車，撞擊力是滿大的，還好有一點煞車，如果真的直接過去會更嚴重，強迫自己急停。」

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談到這次本壘衝撞，李宗賢認為這是雙方都沒辦法避免的事，畢竟林辰勳視線在看球，也沒辦法注意在哪接球，兩方都想要幫助球隊，大家都不希望發生這樣的事情，也是比賽的一環，相信在每個聯盟都有可能發生。

林辰勳退場後，李宗賢也很關心他的傷情，賽後互相致意，李宗賢透露，「互相聊一下傷勢狀況，看他被抬下去，也滿擔心他的傷勢，所以賽後了解一下狀況。他的傷比較嚴重一點，我是下巴受傷，兩個人都覺得有點不好意思，但球的路徑沒辦法改變，只能想辦法把傷害降低，減弱撞擊力。」

林辰勳在社群上感謝大家關心並表示，「看影片好幾次，也不知道什麼時候就順手摸了宗賢學長的屁股。」李宗賢聽聞後，坦言自己也沒注意到被摸屁，「他是個很靦腆的學弟，因為對戰多次，我們也彼此熟悉。」

關鍵字： 棒球本壘衝撞李宗賢林辰勳悍將

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