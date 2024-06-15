杉谷拳士見到王柏融超興奮　看好孫易磊當台灣王牌邁向世界

▲▼富邦悍將邀請杉谷拳士來台，與稻田直人相見歡。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

前日本火腿球星杉谷拳士受富邦悍將之邀來台，前一次來台與王柏融一起進行棒球教室，透露與王柏融一直保持聯繫，也關注目前效力火腿的台灣年輕投手孫易磊，期待他在世界的舞台發光發熱。

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杉谷拳士2019年底，曾與王柏融在稻江棒球場指導青棒好手，兩人當隊友期間建立好交情，杉谷拳士這次來台看到王柏融，受訪前在走廊巧遇也開心地又叫又跳，不過王柏融趕著練球沒有太多交流，比賽前才會找空擋多聊。杉谷拳士表示，「跟他很要好，他回到台灣後也保持聯絡，甚至在這次來台之前，私下也聊過很多次想來台與他見面，聊一些台灣棒球話題。」

談到台日棒球的不同，杉谷拳士認為，沒有太大差異，大家都很熱愛棒球，陽岱鋼之前為了提升實力而拼命練球的身影，王柏融練習的樣子也看在眼裡，從他們身上獲取很多經驗，還有今年剛加入火腿的孫易磊投手。

杉谷拳士特別向台灣球迷喊話，「希望大家可多多關注他的表現，在我眼裡他是可以擔任台灣王牌的投手，不只會留在亞洲，甚至有機會在世界展露頭角。」最後他還特別在鏡頭前用中文說，「加油！孫易磊！」

記者會上，悍將特別安排前火腿教練稻田直人驚喜現身，杉谷拳士先是開玩笑說，「怎麼不是（王）柏融！」隨後也開心與他合影。

▲▼富邦悍將邀請杉谷拳士來台。（圖／富邦悍將提供）