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獨行俠「背水一戰」暫領先26分　唐西奇、厄文G4半場猛轟36分

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽G4今(15)日繼續在達拉斯登場，作客的塞爾提克尋求成為史上第10支4戰橫掃奪冠的隊伍，但獨行俠雙星唐西奇、厄文上半場合力轟下36分，唐西奇一人就包辦25分，率隊半場拉開61比35、26分大幅領先，有望將戰線延長到G5。

NBA總冠軍賽史上共出現9次「橫掃」，最近一次是2018年的勇士，那支「宇宙勇」4戰淘汰了詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士，完成2連霸，塞爾提克今日力拚成為第10支，同時尋求聯盟史上最多的18冠，他們前一次奪冠已是16年前。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

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▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

0勝3敗退無可退的獨行俠，雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)開賽就攜手搶分，2人首節合砍22分，力壓綠衫軍雙探花坦圖(Jayson Tatum)與布朗(Jaylen Brown)的15分。20歲菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)在首節還剩6分14秒命中底角三分，成為總決賽史上最年輕砍進三分的球員。

達拉斯「灌籃王」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)也施展高超的運球技巧，突破了綠衫軍一哥坦圖的防守，上演滯空拉桿反手上籃的美技。在唐西奇切入上籃取分後，獨行俠拉出一波25對14的攻勢。厄文與華盛頓(P.J. Washington)在第1節終了前接連飆進外線，將比分拉開到34比21、13分差。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠次節繼續開火，替補後衛艾克森(Dante Exum)開局迅速連下5分，將分差擴大到39比22、17分，隨後唐西奇連4次出手命中，包含2記三分打，他上半場就攻下25分、4助攻，比綠衫軍雙槍加起來23分還多，讓達拉斯帶著61比35、26分領先進入下半場。

被點名有望贏得FMVP的布朗前2節手感盡失，10投3中僅拿8分，還吞下3犯，正負值-18；一哥坦圖攻下15分當中有6分來自罰球線，正負值-25是全場第2差。令人有些意外的是，前3戰表現穩健的後場大將哈勒戴(Jrue Holiday)6投1中只有3分進帳，正負值-28更是全場最慘。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠厄文唐西奇塞爾提克坦圖布朗

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