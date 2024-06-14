本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍今(14)日客場交手富邦悍將，首局發生爭議本壘攻防案例，由於龍隊捕手林辰勳接球時站在跑壘路徑，導致他與悍將跑者李宗賢衝撞，雖然抓到跑者，卻也因此肋骨骨裂退場，賽後捕手出身的龍隊總教練葉君璋坦言，新的本壘攻防規則似乎有點鼓勵跑者衝撞捕手的感覺，並且點出對於規則的主觀判定確實有漏洞。

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關於此役的本壘攻防案例，葉君璋賽後指出，本來這個規章的立意是避免捕手被衝撞，但是像今天這樣的狀況，不確定跑者應該直接衝撞還是要繞過去，才能做出對自家球隊最好的選擇，他強調今天的狀況確實只是一個很剛好的PLAY，也認為裁判的判決沒有問題。

他表示像今天這樣林辰勳有接到球，判決不會有太大的問題，但是如果他沒接到球，可能規則上就會有些漏洞，「如果他真的只可以在那個地方接球，但他球又還沒有接到，李宗賢就把他撞下去，變成是什麼？我覺得真正的問題在這裡！」

葉君璋強調，如果那個接球位置就是捕手最好接球的位置，沒有理由因為怕被裁判判妨礙跑壘，所以說跑到前面或跑到後面去接球，「那個都是很奇怪的事情！」他表示如果今天最後球比人晚到，而裁判改判，這個規章就會有很大的問題。

另外此役還有另外一個爭議判決，7局上半蔣少宏在一、二壘有人的情況下，面對對方投手一顆內角球，手肘有往外伸的動作才被砸到，因此被裁判判定「故意觸身球」不算保送，對此葉總強調，「我認為阿，其實這個球不管他有沒有做這個動作，我認為這個球都會是觸身球。」

「假設說這個球是好球，那你(手肘)進去了，那也許是(故意觸身球)，但是這個球，蔣少宏什麼都不要動，我覺得還是會觸身球。」葉君璋指出裁判不能主觀認定蔣少宏是因為故意被砸而伸出手肘，不能預設任何人是故意的，他還舉例，自己躲觸身球的時候會轉身，可能手肘會比今天的蔣少宏更內角，強調觸身球應該是要用「合理的軌道」來判定。