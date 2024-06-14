運動雲

>

本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍今(14)日客場交手富邦悍將，首局發生爭議本壘攻防案例，由於龍隊捕手林辰勳接球時站在跑壘路徑，導致他與悍將跑者李宗賢衝撞，雖然抓到跑者，卻也因此肋骨骨裂退場，賽後捕手出身的龍隊總教練葉君璋坦言，新的本壘攻防規則似乎有點鼓勵跑者衝撞捕手的感覺，並且點出對於規則的主觀判定確實有漏洞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於此役的本壘攻防案例，葉君璋賽後指出，本來這個規章的立意是避免捕手被衝撞，但是像今天這樣的狀況，不確定跑者應該直接衝撞還是要繞過去，才能做出對自家球隊最好的選擇，他強調今天的狀況確實只是一個很剛好的PLAY，也認為裁判的判決沒有問題。

他表示像今天這樣林辰勳有接到球，判決不會有太大的問題，但是如果他沒接到球，可能規則上就會有些漏洞，「如果他真的只可以在那個地方接球，但他球又還沒有接到，李宗賢就把他撞下去，變成是什麼？我覺得真正的問題在這裡！」

葉君璋強調，如果那個接球位置就是捕手最好接球的位置，沒有理由因為怕被裁判判妨礙跑壘，所以說跑到前面或跑到後面去接球，「那個都是很奇怪的事情！」他表示如果今天最後球比人晚到，而裁判改判，這個規章就會有很大的問題。

另外此役還有另外一個爭議判決，7局上半蔣少宏在一、二壘有人的情況下，面對對方投手一顆內角球，手肘有往外伸的動作才被砸到，因此被裁判判定「故意觸身球」不算保送，對此葉總強調，「我認為阿，其實這個球不管他有沒有做這個動作，我認為這個球都會是觸身球。」

「假設說這個球是好球，那你(手肘)進去了，那也許是(故意觸身球)，但是這個球，蔣少宏什麼都不要動，我覺得還是會觸身球。」葉君璋指出裁判不能主觀認定蔣少宏是因為故意被砸而伸出手肘，不能預設任何人是故意的，他還舉例，自己躲觸身球的時候會轉身，可能手肘會比今天的蔣少宏更內角，強調觸身球應該是要用「合理的軌道」來判定。

關鍵字： 葉君璋味全龍本壘攻防中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「國民女友」羅嘉翎惡補開出好球！偷偷爆料又「長高了」

「國民女友」羅嘉翎惡補開出好球！偷偷爆料又「長高了」

謝淑薇、詹家姊妹出戰巴黎奧運女雙　謝政瀛擔任教練

謝淑薇、詹家姊妹出戰巴黎奧運女雙　謝政瀛擔任教練

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

林凱威表現低迷下2軍　葉總點出：狀況不錯、但不穩定

林凱威表現低迷下2軍　葉總點出：狀況不錯、但不穩定

魔鷹、曾子祐、王柏融接力開轟　雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

魔鷹、曾子祐、王柏融接力開轟　雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

裁判是對的！中職新「波西條款」　先接到球就不構成「阻擋」

裁判是對的！中職新「波西條款」　先接到球就不構成「阻擋」

錯過完封「氣自己」　猛登喜歡台北大巨蛋

錯過完封「氣自己」　猛登喜歡台北大巨蛋

逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

看出猛登「非常不甘心」　平野談止敗：冠軍是目標

看出猛登「非常不甘心」　平野談止敗：冠軍是目標

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

熱門新聞

「國民女友」羅嘉翎惡補開出好球！偷偷爆料又「長高了」

謝淑薇、詹家姊妹出戰巴黎奧運女雙　謝政瀛擔任教練

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

林凱威表現低迷下2軍　葉總點出：狀況不錯、但不穩定

魔鷹、曾子祐、王柏融接力開轟　雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「國民女友」羅嘉翎偷偷爆料又長高了！

2謝淑薇出戰巴黎奧運　哥哥謝政瀛任教練

3先發、牛棚缺　王建民鎖定大學投

4本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋坦言有漏洞

5林凱威表現低迷下2軍　葉總提出想法

最新新聞

1郭嚴文敲逆轉安：希望多把握機會

2本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋坦言有漏洞

3柯瑞4張照追憶Logo爺　他曾力保K湯

4雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

5錯過完封氣自己　猛登喜歡大巨蛋

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366