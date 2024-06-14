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魔鷹、曾子祐、王柏融接力開轟　雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者簡名杉／綜合報導

台鋼雄鷹今(14)日持續在主場迎戰龍頭統一獅，雄鷹克服「恐獅」後，此役全場火力兇猛，魔鷹、曾子祐、王柏融接連掃出全壘打，全隊狂敲12支安打，加上本季初登板的洋投「後勁」繳出6局失2分好投，終場以9比3連勝統一獅，同時賞給獅隊4連敗。

兩隊次局都有進帳，獅隊靠著「陳家兄弟」陳重羽、陳重廷的接續安打率先破蛋，而雄鷹下半局則靠著魔鷹不拖泥帶水，將小白球轟出右外野大牆，一棒追平比數。

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雄鷹在3局下展開突破僵局，陳文杰的場地二壘安打攻佔得點圈，接下來王柏融敲出右外野平飛安打，打下超前分，魔鷹也補上一支中外野長打，幫助雄鷹取得2分領先。

雖然獅隊5局上由何恆佑敲出三壘安打後，藉由對方的暴投追回1分，但雄鷹下半局「加倍奉還」，獅隊先發投手郭俊麟控球出現亂流，連續保送曾子祐、陳文杰、王柏融形成滿壘，魔鷹接著掃出左外野長打，送回2分，吳明鴻再擊出內野安打補進球隊單局第3分。

4分領先的雄鷹沒有要停手，6局先由曾子祐敲出生涯第2轟，第7局魔鷹、王博玄再展開連續安打攻勢，各得1分，最後第8局王柏融扛出右外野陽春彈，用本季第3轟，打下球隊第9分為本場比賽買單，獅隊則僅有在第7局靠著何恆佑的內野滾地球，送回敲出三壘安打的陳重羽，並沒有太多的反抗。

此役勝投由本季轉任先發投手，今天迎來初登板的雄鷹洋投後勁，以6局4K失2分的好表現摘下，敗投則是此役4.1局失6分的獅隊先發投手郭俊麟。

關鍵字： 台鋼雄鷹統一獅中職王柏融

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