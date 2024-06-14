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台灣女團奧運射箭資格賽叩關8強！距離滿額門票差一步

▲奧運資格賽中華隊射箭女團雷千瑩(左至右)、邱意晴、李彩綺。（圖／中華民國射箭協會粉專）

▲奧運資格賽中華隊射箭女團雷千瑩(左至右)、邱意晴、李彩綺。（圖／中華民國射箭協會粉專）

文／中央社

在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭資格賽，台灣女團今天率先登場，在剛剛結束的16強賽，靠著加射以積分5比4擊敗斯洛維尼亞晉級8強，距離奧運滿額門票就差最後一步。

巴黎奧運射箭資格賽，台灣女子反曲弓代表隊派出雷千瑩、邱意晴、李彩綺出征，3名娘子軍在資格賽合力射下1982分、排名第4種子，因此首輪輪空，16強對上斯洛維尼亞。

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首局台灣隊棒次依序為雷千瑩、邱意晴、李彩綺以57比56過關，積分取得2比0領先，但第2局對手雖僅射下52分，但台灣隊因為有1支6分箭的緣故，總分僅51分，因此雙方積分戰成2比2平手。

第3局台灣隊再以53比54落敗，第4局背著輸不得的壓力，加上對手出現2支離譜的5分箭，才讓台灣隊以55比47追回一局，積分也戰成4比4平手。

最後雙方進入加射，台灣女團3名選手分別射下10、10、9分、總分29分的高分，力壓對手的25分，總算是有驚無險的闖進8強。

晉級的球隊將稍事休息後，於台灣時間今晚8時展開8強賽，台灣女團要對上烏克蘭。烏克蘭在16強賽以5比3扳倒第5種子印度隊。 依照資格賽規定，女子反曲弓只要闖進最終4強就可獲得巴黎奧運的滿額3席門票，也就是說，只要晚間的4強賽台灣女團再獲1勝，就可滿額進軍奧運。

關鍵字： 奧運射箭雷千瑩

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