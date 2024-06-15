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柯瑞列自己時代的NBA最佳5人　只有1位不是巴黎奧運隊友

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)最近與爸爸老柯瑞(Dell Curry)一起主持播客節目《Heat Check》，他列出自己時代的5名最佳球員，將自己納入其中，還選了3位今夏巴黎奧運隊友詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)和雷納德(Kawhi Leonard)，以及3屆得分王哈登(James Harden)。

▲▼勇士柯瑞、魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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在湖人天王詹姆斯與可能成為湖人主帥的瑞迪克(JJ Redick)攜手開設播客節目《Mind the Game》後，柯瑞也跟上詹皇的腳步，找老爸搭檔主持節目《Heat Check》。兩人在第1集節目中討論了當今聯盟的最佳5人，柯瑞從自己時代的球員中選出最強5人，將自己納入其中。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲▼上為詹姆斯，下為杜蘭特。（圖／CFP）

▲太陽杜蘭特。（圖／CFP）

其他4位則分別是同樣手握4冠的詹姆斯、都贏得2座FMVP獎項的杜蘭特與雷納德，以及3屆得分王哈登，這5人中只有哈登不在美國巴黎奧運男籃名單中，「大鬍子」也是當中唯一「無冠」的巨星。

柯瑞坦言，「我知道每次你這樣做，你都會漏掉某個人，然後人們就會說，『天啊，他把他漏掉了？他在想什麼？這個人不懂籃球。』」

▲▼快艇衛斯布魯克與獨行俠華盛頓發生衝突，快艇雷納德、獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

不過美國媒體《ClutchPoints》認為，應該不會有人對柯瑞的這份名單有意見，「這是一份相當不錯的名單，上面沒有任何荒謬的名字。」

值得一提的是，柯瑞去年曾被問到心中的「史上最佳5人」，當時他排出橫跨40年的陣容，全都是退役球星，包含控衛魔術強森(Magic Johnson)、小前鋒布萊恩(Kobe Bryant)、中鋒歐尼爾(Shaquille O’Neal)，這3人都是湖人傳奇，以及得分後衛「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)和大前鋒「石佛」鄧肯(Tim Duncan)。

▲獨行俠唐西奇、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞詹姆斯杜蘭特哈登雷納德

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