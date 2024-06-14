看一眼就被趕出場　國民球員、主播都傻眼

Audio and video of Lane Thomas' ejection. He literally doesn't say a word before he's tossed by home plate umpire Emil Jimenez, who is a second-year ump. pic.twitter.com/sahRKUz32f — Bobby Blanco (@Bobby_Blanco) June 13, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

華盛頓國民和底特律老虎今天（14日）進行系列賽第3戰，國民右外野手湯瑪斯（Lane Thomas）在一次打擊被三振後，看了裁判一眼就被驅逐出場，對於自己被趕出場，他也感到非常震驚。

事情發生6局上，湯瑪斯面對老虎投手麥茲（Casey Mize），在2好2壞時麥茲投出96英里（約154公里）偏高速球，湯瑪斯沒有對這顆球揮棒，但主審希曼尼茲（Emil Jimenez）判這顆球是好球，因此湯瑪斯遭到三振，

湯瑪斯對這個判決不滿，回頭看了一眼主審希曼尼茲，但在他還沒來得及說出任何話之前就被驅逐出場了。現場收音也收到湯瑪斯被驅逐出場後說了什麼，「這不是...什麼？你是在開玩笑嗎？」

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這一幕甚至讓主播的法蘭德森（Kevin Frandsen）都感到震驚，「我們有影片和聲音記錄，他什麼也沒說，這實在是太糟糕了，這讓我更生氣。」當事者湯瑪斯也表示，「我絕對沒有對他說什麼，這對我來說是最令人沮喪的。」

希曼尼茲曾在小聯盟執法過5年，去年賽季才被正式拉上大聯盟，並執法了114場。

▲國民湯瑪斯（Lane Thomas）因不滿好球帶看主審一眼，被驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）