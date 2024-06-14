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統一獅注音親子主題日可愛爆擊　 超萌小網紅「紅豆妹」開球

▲統一獅請小網紅「紅豆妹」開球 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅請小網紅「紅豆妹」開球 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅上半季最後一檔活動主題日，推出親子同樂的「ㄊㄧㄕ小學堂」注音主題日，除了視覺及現場佈置運用滿滿的注音元素之外，開球嘉賓邀請到形象古靈精怪又俏皮可愛的小網紅「紅豆妹」來到台南棒球場。

年僅5歲的紅豆妹，正值學習注音的年紀，幾年前因爸媽將她在家中用著流利台語互動的可愛模樣上傳到網路，加上經常有趣味又無厘頭的發言跟舉動，讓紅豆妹的人氣直線上升，不只每支影片點閱率都相當驚人，IG追蹤人數目前更高達46.4 萬，超高人氣更讓紅豆妹近期也跨界出版了個人的台語有聲繪本，可以說是吸引到各個年齡層粉絲的喜愛。

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第一次要到棒球場開球，紅豆妹表示，自己非常開心也非常緊張，很期待可以穿上專屬於自己的球衣在球場跟大家見面。

這次的開球除了有豆爸豆媽一起陪同登板之外，紅豆妹也要挑戰賽前播報當天的先發名單，用大家熟悉的可愛聲線來為統一獅隊加油。

提到有沒有興趣到舞台上跟啦啦隊姐姐們一起應援，雖然以往沒有跳過棒球應援，豆媽也很鼓勵紅豆妹可以嘗試看看，會是很不一樣的回憶，也希望所有粉絲們當天可以跟著紅豆妹一起嗨起來，享受球團為大家準備的注音主題日。

關鍵字： 中職棒球

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