PLG史上首位年度關鍵先生　沃許本決勝時刻三分命中率75%

▲PLG史上首位年度關鍵先生沃許本。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+ 今（14）日公布2023-24球季年度關鍵先生，由桃園璞園領航猿沃許本獲獎，他在PLG第2季更加融入團隊並且展現強大的勝負主宰能力，總能在關鍵時刻挺身而出幫助球隊贏球，拿下3164張球迷選票，成為聯盟史上首位年度關鍵先生。

PLG年度關鍵先生，球員數據評估方式為「第四節最後5分鐘時雙方差距5分內 (包含5分)，球員所呈現的攻守累積數據與最後球隊勝負的關連性。」

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沃許本在這樣的情況下，累積拿下40分、16籃板、6助攻全方位的表現，加上夠水準的二分球命中率（41%）及三分球命中率（75%），幫助領航猿本季第四節最後5分鐘時雙方差距5分內 (包含5分)的比賽，14場贏了8場，勝率來到57%。

沃許本在年度關鍵先生的票選中，拿下3164張球迷選票，成為聯盟史上第1位年度關鍵先生，他也將獲得由Acer 提供的賽場競技的頂尖戰友 Predator Helios Neo 16筆電乙台。

2023-24球季年度關鍵先生前3名球迷投票結果如下：

沃許本 (領航猿) 3,164

麥卡洛 (夢想家) 2,643

盧峻翔 (領航猿) 2,608

