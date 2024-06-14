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中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

▲味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉「龍星大樂主題日」 。（圖／味全龍提供）

▲台北大巨蛋 。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

明天6月15日是警察節，中信兄弟在台北大巨蛋主場出戰統一獅，中信兄弟與警政署合作，15日加開外野L2層全區開放，提供總計近5000張的門票，邀請警察同仁及眷屬前進台北大巨蛋看球。

中信兄弟從今天（14日）開始到6月16日在台北大巨蛋主場3連戰，今天出戰樂天桃猿，其中15日、16日出戰統一獅是「阪神甲子園球場日-100週年大巨蛋特仕版」主題日。

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15日剛好是警察節，中信兄弟表示，為對人民保母表達誠摯感謝，特別邀請警察、消防、海巡、移民及治安維護人員前進台北大巨蛋，一起觀看中信兄弟主場賽事。球團加開外野L2層全區開放，憑「入場券」進場自由入座，歡迎帶家人一同前來觀賞。

中信兄弟表示，入場券已發放至警政署等單位，歡迎各警消向內部單位洽詢，無需費用，球賽現場無發放兌換。

刑事警察局表示，歡迎各地警察、警眷以及消防、海巡、軍人以及曾因公死亡或殉職、傷殘同仁眷屬共襄盛舉，想要參與本次活動的民眾，可以於6月14日18點前，向刑事警察局預防科索取門票（連絡電話02-27629052分機5130）。

▲中信兄弟15日在台北大巨蛋主場，加開外野L2層提供總計近5000張的門票，邀請警察同仁及眷屬看球 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟15日在台北大巨蛋主場，加開外野L2層提供總計近5000張的門票，邀請警察同仁及眷屬看球 。（圖／中信兄弟提供）

警察節當天刑事警察局也將出動吉祥物「刑事Bear」參與球賽開場，並派員在座位區利用創意反詐宣導標語進行反詐宣導，讓本次活動除感謝警察同仁，更增添一筆反詐的正面意義。

刑事警察局表示，同仁每天都在默默地守護社會安全，他們的努力和奉獻值得每一個人的感謝。本次的活動不僅代表對同仁的感謝，也是宣示警察同仁將在打擊犯罪、維護治安的不懈努力。

此外，也代表警察首次進入大巨蛋這個場所進行反詐宣導，除了代表反詐宣導觸及的再擴大，也有著「破蛋」的意象，象徵警察同仁憑藉堅定的決心持續孕育反詐的生命力。

關鍵字： 中職棒球中信兄弟警察節

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