全聯盟最佳戰績的洋基有意補強　鎖定1先發1救援

▲馬林魚救援投手史考特（Tanner Scott）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

紐約洋基本季至今打出49勝22敗全聯盟最佳的戰績，而根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基預計在交易大限前會補強牛棚或先發陣容，而火力較弱的一壘位置則偏好使用隊上其他選手兼任。

據海曼表示，洋基對馬林魚救援投手史考特（Tanner Scott）感興趣，本季他繳出5勝5敗，8次救援成功，防禦率僅1.93的成績，而對他有興趣的也不只洋基，還有金鶯、道奇和費城人。

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洋基還對本季從牛棚轉為先發的白襪投手克羅切（Garrett Crochet） 感興趣，他以110次三振領先美聯；有疑慮是，他本季主投80.2局，已經超過生涯前3季總和。除了洋基外，費城人、金鶯、道奇也對他有興趣。

海曼也指出，各隊對於運動家火球終結者米勒（Mason Miller）很有興趣，但運動家對於交易他的興趣不高，但一些對他有興趣的球隊則希望運動家能在明星賽後重新評估。

米勒本季拿下12次救援成功，防禦率2.40，平均每9局有16.5次三振，最快球速可達103.7英里（約166.9公里），而他要到2026年才會獲得薪資仲裁資格，球隊可以擁有他的仲裁權直到2029年。

洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）本季表現不佳，不過他們也沒打算引進像是「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）這樣的明星一壘手，而是從隊內的拉梅修（DJ LeMahieu ）、柏提（Jon Berti）、佩拉薩（Oswald Peraza）、托瑞斯（Gleyber Torres）中，來填補一壘手。

▲本季從牛棚轉為先發的白襪投手克羅切（Garrett Crochet） 。（圖／達志影像／美聯社）