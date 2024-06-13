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統一獅7月攻蛋！美聲天后周蕙「約定」高歌　女團babyMINT表演

▲統一獅台北大巨蛋主場比賽，邀請歌手周蕙表演 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅台北大巨蛋主場比賽，邀請歌手周蕙表演 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅將於7月5至7日首度「攻蛋」到台北大巨蛋主場比賽，進行下半球季的北部主場賽事，此次大巨蛋系列賽將舉辦BIG DOME DAY慶生音樂派對，並邀請歌手周蕙與華研全新女團薄荷水晶babyMINT出席，為球迷帶來豐富的視聽饗宴。

周蕙憑藉著甜美天籟在華語樂壇屹立不搖，有「美聲天后」之稱，去年在草地音樂會受邀擔任獅隊開球嘉賓，除了被現場球迷熱情震攝，也展現令人陶醉的歌喉征服超過7000人的球迷，並在演唱《約定》一曲時與大家相約，期待有朝一日能再度齊聚為統一獅加油。

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今年獅隊35週年，出道滿25週年的周蕙也將再度為統一獅高歌，將在7月6日賽後演唱，周蕙表示：「很開心約定能如此迅速實現，更期待能用自己的歌聲帶給統一獅滿滿能量，無懼無畏拿下總冠軍。」

▲統一獅台北大巨蛋主場比賽，邀請華研全新女團薄荷水晶babyMINT表演 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅台北大巨蛋主場比賽，邀請華研全新女團薄荷水晶babyMINT表演 。（圖／統一獅提供）

除了重量級天后加持，統一獅也邀請全新女子音樂組合「薄荷水晶babyMINT」一同參與大巨蛋主場音樂派對。

babyMINT在實境女團選秀節目「未來少女」中以一曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》獲得好評、掀起全球網路平台翻跳熱潮並引發日媒關注，去年底所發行的賽後首張紀念專輯，更登上國外著名樂評網站「RYM」，成為該網站史上成績最高的華語專輯。

平均年齡不到20歲的女孩，搞怪、調皮又可愛，舉手投足充滿濃濃青春氣息，成員間不僅各自能歌善舞，本次也將為統一獅帶來驚喜，7月5日即將上架的全新單曲《stupid borning life》，並帶來一連串動感演出，一起為OPEN小將慶生，與球迷一同為獅隊加油。

此次統一獅大巨蛋系列賽適逢暑假、也是7-ELEVEN靈魂IP角色OPEN小將生日前夕，統一獅舉辦BIG DOME DAY慶生音樂派對，母集團共襄盛舉，祭出各大品牌優惠折扣券要送給進場球迷。

關鍵字： 中職棒球

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