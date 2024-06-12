韓風應援席捲桃猿主場！樂天巨人女孩受邀來台　台韓啦啦隊尬舞

▲韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台 。（圖／樂天桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Rakuten Monkeys樂天桃猿深受球迷喜愛的韓風主題日「辣年糕趴」，於6月22、23日登場，將邀請韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台交流，並在比賽中導入最正宗的「韓式應援」，讓10號隊友感受不一樣的看球體驗。

樂天巨人應援團隊長趙智薰今年是第四度受邀來台，趙隊長是韓國職棒的傳奇啦啦隊隊長，創造新的樂天巨人應援文化，引領韓國職棒場邊歡樂忘我的加油風潮，原汁原味的韓風應援將再次席捲樂天桃園棒球場，屆時他將與樂天桃猿團長一同交流。

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除此之外，樂天巨人女孩也一同受邀來台，由隊長睦那京(MOK-NA GYEONG)領銜、其隊員崔洪邏(CHOI-HONG RA)、朴淡備(PARK-DAM BI)、李是潤(LEE-SI YUN)、徐唯眞(SEO-YOU LIM)、李恩智(LEE-EUN JI)、禹臣希(WOO-SHIN HEE)共7位，

樂天巨人女孩也將與樂天女孩在局間尬舞，台韓啦啦隊互相交流，究竟會擦出什麼火花？熱力即將引爆樂天桃園棒球場。

場外一樣獻給10號隊友滿滿韓味，戶外廣場將邀請韓國小吃攤位來到「全猿主場」，讓10號隊友們可以一邊吃著韓國美食，一邊享受「辣年糕趴」。

辣年糕趴凡於預售購買6月22日、6月23日內野任一團猿席（東下G3-4/K1-3/L1-3/M1-6、東西上B1-2/C1-2），每席贈送球場大人氣韓國炸雞品牌NENE CHICKEN炸雞1份。