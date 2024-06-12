明星賽聯動寶可夢目標3萬人　全台最大髮香區升級！60位女孩齊聚

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽7月20日至21日大巨蛋熱鬧登場，今年特別與當紅人氣明星寶可夢合作，會長蔡其昌秉持著經營「百貨公司」的理念，希望把職棒的餅做大，喊出明星賽單場3萬人目標。

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蔡其昌曾在明星賽票選記者會上答應台鋼雄鷹球員葉保弟，只要他入選明星隊就加入「粒保樂園」，跟他還有一粒跳應援曲。蔡其昌坦言在參賽名單公佈瞬間很冒冷汗，「壓力很大，回去好好練舞，大家應該不是來看我，可以看一粒和保弟。」

本屆明星賽特別與《Pokemon GO》合作，將舉辦限定活動，蔡其昌認為是國際化很好的機會，如果把體育用品社比喻成本質球迷，成長速度會比較慢，希望打造成百貨公司，今年有乖乖、寶可夢，還有每天各60位女孩擴散到外野，讓「百貨公司」的商品越賣越多，吸引更多人進場。

蔡其昌喊出明星賽單日3萬人進場目標，「明星賽是一個適合親子都能參與的嘉年華會，勝負不是重點，可以看到球星另一個面貌。還有各式各樣的表演，讓大家感受到來大巨蛋是很歡樂的事，而且不用曬太陽或下雨，是暑假很不錯的選擇。」

今年的中華職棒明星賽將與《Pokémon GO》攜手合作，為球迷帶來豐富多元的會場限定活動。在明星賽兩日，球迷不僅可以在臺北大巨蛋參加《Pokémon GO》的各項調查，還有機會與皮卡丘和伊布見面，並與他們一起拍照打卡、上傳社群。此外，兩場賽事還將分別發送上萬組的皮卡丘、伊布造型紙帽，讓球迷帶著滿滿的寶可夢回憶，享受夏日棒球饗宴。

明星賽的中場演唱表演將由多位藝人嘉賓助陣，包括情歌天后「丁噹」、全創作唱跳歌手「鼓鼓 呂思緯」、玉女歌手「蘇慧倫」以及情歌王子「Bii 畢書盡」，他們將為球迷帶來最動聽的音樂盛會。

一年一度的「全台最大髮香區」將再次升級，六隊啦啦隊女孩將首度齊聚臺北大巨蛋，兩日共計超過百位女孩將在大巨蛋內野B1區、內野L2熱區與外野同樂區不定時和大家一起全場應援，顏值最高、最亮眼、最大陣仗女孩應援團，即將在明星賽與所有的球迷朋友加油同樂！

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）