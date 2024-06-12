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勇士神射遭格林一句話刺痛　K湯前進少年龍頭雷霆組3巨頭？

▲▼勇士湯普森、格林；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)2019年簽下的1.89億美元合約今夏到期，儘管灣區想留他，卻希望在「合適價格」下續約，至今沒有共識。灣區媒體披露，K湯對格林(Draymond Green)季末的發言感到惱火，他舉了一個K湯不喜歡的「例子」來挽留搭檔，「在大多數職場環境中，這是一個禁忌話題。」

勇士3巨頭柯瑞(Stephen Curry)、湯普森和格林是否已打完3人聯手的最終戰？這個疑問很快就會有答案。K湯至今未與灣區談妥續約，根據資深NBA記者阿米克(Sam Amico)的消息，魔術、雷霆、七六人都將在自由市場追求這位4冠神射。

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▲▼勇士湯普森、格林；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

灣區主持人斯坦梅茨(Matt Steinmetz)近日在播客節目上與來賓討論格林在勇士遭淘汰後的發言，這位8屆最佳防守陣容成員極力挽留湯普森，卻舉了一個K湯不喜歡的例子，「湯普森撕裂了他的前十字韌帶，他們(勇士)仍支付他1.6億美元。」

格林所談論的，是湯普森在2019年總冠軍賽G6撕裂左膝前十字韌帶，勇士依舊開出1.89億美元的價碼與他續約5年一事。來賓表示，格林的話冒犯了K湯，另一位主持人希爾(Bonta Hill)附和道，「我們不會走到對方面前問，『嗨，你賺多少錢？你的合約多大？這是禁忌。」斯坦梅茨總結，「在大多數職場環境中，這是一個禁忌話題。」

▲▼勇士湯普森、格林；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森 。（圖／達志影像／美聯社）

據《NBC體育》的報導，勇士仍想留下湯普森，但必須在「合適的價格」下。34歲的湯普森受過2次重傷，生涯已邁入尾聲，他渴望在今夏的自由市場獲取一份優渥的大合約不難理解。

《Heavy》記者德凡尼(Sean Deveney)指出，本季以平均年齡23.4歲成為「史上最年輕分區龍頭」的雷霆，是湯普森的追求者之一，若他前進奧克拉荷馬，他將與今年MVP票選名列第2的「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren)組成3巨頭。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／CFP）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

「湯普森在上季開始前拒絕了一份兩年續約報價，他將在今夏成為自由球員。勇士希望留下湯普森的同時，也將薪資控制在聯盟的豪華稅限制之下。如果湯普森的薪資不要太高，這兩個目標是可以實現的。」德凡尼指出，湯普森將吸引那些擁有資資空間的球隊的興趣，尤其是魔術、雷霆和七六人。

《Fadeaway World》分析，無論是魔術或七六人，湯普森都將有很大的發揮空間，但對他來說最好的選擇可能是加盟雷霆，他可以成為眾多年輕新星的資深領袖和導師，並在外線提供火力，關鍵時刻也能帶來幫助，讓已是爭冠隊伍的雷霆戰力再更上一層樓。

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森格林雷霆

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