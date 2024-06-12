交易大限前要補游擊？　美媒傳道奇看上2大游擊

▲洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）鎮守游擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇本季組成貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）的「MVP三連星」，不過根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）在《FOX Sports》上指出，道奇很可能會在交易大限前尋找一名游擊手，讓貝茲回到更擅長二壘防區。

道奇在春訓時期，原本屬意讓26歲的拉克斯（Gavin Lux）鎮守游擊防區，不過他在守備表現不佳，因此讓原本要轉守二壘的貝茲鎮守游擊，本季至今他在游擊防區累積488.1局，發生9次失誤，守備率0.958。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲拉克斯（Gavin Lux）。（圖／達志影像／美聯社）

據羅森索表示，道奇的游擊手目標為藍鳥的比薛特（Bo Bichette）和釀酒人的亞當斯（Willy Adames），不過想要獲得這2位選手都有共同的問題，就是這2人不一定能被交易。

藍鳥被視為潛在的賣家，因為本季開局不佳，但是他們最近的表現有所改善，最近14場比賽中贏下9場，提升了他們在美聯外卡爭奪戰中的地位，以33勝34敗在美聯外卡排名第4，落後第3名2場，如果他們在7月底仍然處於競爭季後賽名次中，那比薛特跟小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）就不太可能被擺上交易貨架。

至於釀酒人的亞當斯，他在本季結束後將成為自由球員，相對比薛特跟小葛雷諾來說，他被交易的可能性略高一點。但亞當斯是釀酒人目前能在國聯中區龍頭的關鍵人物，雖然釀酒人曾在2022年將終結者海德（Josh Hader）交易，但要看到今年在交易大限前將主戰游擊賣掉也是很神奇的事。

如果比薛特和亞當斯都無法進行交易，那道奇剩下最好的選擇，可能是白襪的德容（Paul DeJong），本季他敲出12支全壘打，打擊三圍0.240／0.290／0.490，攻擊指數0.780，今年他與白襪簽下1年175萬美元（約新台幣5661萬）的合約。

▲藍鳥游擊手比薛特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）