運動雲

>

交易大限前要補游擊？　美媒傳道奇看上2大游擊

▲洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）鎮守游擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）鎮守游擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇本季組成貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）的「MVP三連星」，不過根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）在《FOX Sports》上指出，道奇很可能會在交易大限前尋找一名游擊手，讓貝茲回到更擅長二壘防區。

道奇在春訓時期，原本屬意讓26歲的拉克斯（Gavin Lux）鎮守游擊防區，不過他在守備表現不佳，因此讓原本要轉守二壘的貝茲鎮守游擊，本季至今他在游擊防區累積488.1局，發生9次失誤，守備率0.958。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲拉克斯（Gavin Lux）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉克斯（Gavin Lux）。（圖／達志影像／美聯社）

據羅森索表示，道奇的游擊手目標為藍鳥的比薛特（Bo Bichette）和釀酒人的亞當斯（Willy Adames），不過想要獲得這2位選手都有共同的問題，就是這2人不一定能被交易。

藍鳥被視為潛在的賣家，因為本季開局不佳，但是他們最近的表現有所改善，最近14場比賽中贏下9場，提升了他們在美聯外卡爭奪戰中的地位，以33勝34敗在美聯外卡排名第4，落後第3名2場，如果他們在7月底仍然處於競爭季後賽名次中，那比薛特跟小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）就不太可能被擺上交易貨架。

至於釀酒人的亞當斯，他在本季結束後將成為自由球員，相對比薛特跟小葛雷諾來說，他被交易的可能性略高一點。但亞當斯是釀酒人目前能在國聯中區龍頭的關鍵人物，雖然釀酒人曾在2022年將終結者海德（Josh Hader）交易，但要看到今年在交易大限前將主戰游擊賣掉也是很神奇的事。

如果比薛特和亞當斯都無法進行交易，那道奇剩下最好的選擇，可能是白襪的德容（Paul DeJong），本季他敲出12支全壘打，打擊三圍0.240／0.290／0.490，攻擊指數0.780，今年他與白襪簽下1年175萬美元（約新台幣5661萬）的合約。

▲藍鳥游擊手比薛特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥游擊手比薛特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

熱門新聞

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

2快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

3邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

4陳又瑋遭爆分手　女友：有第三者介入

5中職明星賽參賽名單揭曉

最新新聞

1中職明星賽最強外援登場！

2陳傑憲讚帥度　王威晨：終於誇我了

3旅外最大禮　阿巴西T1年度MVP二連霸

4費城人主戰捕手將進行手術！

5美媒傳道奇看上2大游擊

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366