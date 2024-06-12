運動雲

>

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據日媒《週刊現代》報導，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，對日本電視台和富士電視台實施「禁止採訪」的處罰，這兩家電視台的採訪證也已經被道奇暫時凍結。此外，他們也被通知「不能使用大谷過去的採訪畫面」，也讓日本電視台不得不在6月9日播出的體育節目中更換影像。

據報導表示，大谷會感到如此憤怒，主因是上個月這兩家電視台不只用空拍機拍下大谷豪宅附近的街道，還在豪宅門口報導以及採訪附近居民，讓大谷對這些報導感到憤怒，擔心家裡安全而決定下達禁令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在美國，名人住宅經常遭遇入室搶劫，甚至有家人被綁架並要求巨額贖金，作為超級明星的大谷，自然也有被盯上的可能性。而在這種情況下，日本電視台和富士電視台播放了任何人都能根據影像找到大谷豪宅的內容，也讓大谷無法容忍這種行為。

不過日本電視台和富士電視台則喊冤，「我們只是播放了當地媒體和電視台報導的內容」。目前這兩家公司正通過代理人與道奇及大谷的經紀公司交涉，希望能解除禁止採訪的處罰。

據當地電視台表示，「以前大谷看到日本的電視台時，都會主動接受採訪，態度也非常友好。但自從前翻譯水原一平的事件後，他對日本媒體的信任度開始下降，原因是出現了無中生有的傳言，指稱大谷也參與了賭博。」此外，媒體大量調查他的妻子真美子的背景，也加劇了大谷對日本媒體的不信任感。

對於電視台來說，能否播放大谷的影像是非常重要的，因為有關大谷的節目通常會創下高收視率，據富士電視台相關人士表示，「不僅是擊出全壘打的畫面，甚至是私下的影像也能讓收視率急劇上升，大谷能夠讓節目的平均收視率提高2～3%。」

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

世界盃資格賽最終戰　台灣男足1比3敗給馬來西亞

世界盃資格賽最終戰　台灣男足1比3敗給馬來西亞

打線異動後喜獲3連勝　陳金鋒：打擊教練調整觀念

打線異動後喜獲3連勝　陳金鋒：打擊教練調整觀念

隊友給支援反而投球有壓力　王維中笑：我好奇怪喔！

隊友給支援反而投球有壓力　王維中笑：我好奇怪喔！

花2年自製直升機試飛！　印度24歲青年慘遭爆頭亡

熱門新聞

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

2快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

3邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

4陳又瑋遭爆分手　女友：有第三者介入

5前NBA球員流浪街頭被救回又遭逮捕

最新新聞

1坦圖：我要提高命中率主宰比賽！

2綠衫軍王牌中鋒遭逢罕見腿傷！

3豪宅報導太詳細　日本2電視台禁採訪大谷

4陳又瑋遭爆分手　女友：有第三者介入

5世界盃資格賽最終戰　台灣男足1比3敗給馬來西亞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366