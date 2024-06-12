大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據日媒《週刊現代》報導，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，對日本電視台和富士電視台實施「禁止採訪」的處罰，這兩家電視台的採訪證也已經被道奇暫時凍結。此外，他們也被通知「不能使用大谷過去的採訪畫面」，也讓日本電視台不得不在6月9日播出的體育節目中更換影像。

據報導表示，大谷會感到如此憤怒，主因是上個月這兩家電視台不只用空拍機拍下大谷豪宅附近的街道，還在豪宅門口報導以及採訪附近居民，讓大谷對這些報導感到憤怒，擔心家裡安全而決定下達禁令。

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在美國，名人住宅經常遭遇入室搶劫，甚至有家人被綁架並要求巨額贖金，作為超級明星的大谷，自然也有被盯上的可能性。而在這種情況下，日本電視台和富士電視台播放了任何人都能根據影像找到大谷豪宅的內容，也讓大谷無法容忍這種行為。

不過日本電視台和富士電視台則喊冤，「我們只是播放了當地媒體和電視台報導的內容」。目前這兩家公司正通過代理人與道奇及大谷的經紀公司交涉，希望能解除禁止採訪的處罰。

據當地電視台表示，「以前大谷看到日本的電視台時，都會主動接受採訪，態度也非常友好。但自從前翻譯水原一平的事件後，他對日本媒體的信任度開始下降，原因是出現了無中生有的傳言，指稱大谷也參與了賭博。」此外，媒體大量調查他的妻子真美子的背景，也加劇了大谷對日本媒體的不信任感。

對於電視台來說，能否播放大谷的影像是非常重要的，因為有關大谷的節目通常會創下高收視率，據富士電視台相關人士表示，「不僅是擊出全壘打的畫面，甚至是私下的影像也能讓收視率急劇上升，大谷能夠讓節目的平均收視率提高2～3%。」