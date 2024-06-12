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世界盃資格賽最終戰　台灣男足1比3敗給馬來西亞

▲中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗。（圖／中華足協提供） 

▲中華男足亞洲盃資格賽最後一戰，以1比3敗給馬來西亞。（圖／中華足協提供）

文／中央社

台灣男足今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪的最後一役，以1比3敗給馬來西亞，分組賽6戰皆敗，依舊沒能取得歷史性的積分。

目前世界排名第159名的台灣男足，在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪與吉爾吉斯、阿曼、馬來西亞同組，沒想到分組賽5戰皆敗、1勝難求，加上前役又在主場以0比3不敵阿曼，已經提前確定無緣晉級。

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台灣男足今天在分組賽最後一役作客世界排名第138名的馬來西亞，總教練懷特（Gary White）在賽前記者會上強調，來到馬來西亞目標是贏球而非度假，「因為我們想創造歷史，爭取世界盃資格賽的第2輪積分。」他指出，雖然少了一些中國足球超級聯賽的球員助陣，但球隊整體仍是年輕且充滿熱情。

前20分鐘雙方皆未能順利破門，而台灣男足則在第20分鐘率先突破，靠著歸化球員安以恩（Ange Samuel Kouamé）精準傳向中路，讓游耀興得到起腳機會，也順利踢進馬來西亞的球門，幫助台灣男足先馳得點，並在上半場結束取得1比0領先。

然而，上半場成功防堵馬來西亞攻勢的台灣男足，卻在下半場遭遇強力挑戰，相繼在第53分鐘、第69分鐘被對手攻進，加上傷停補時又出現傳球瑕疵，導致馬來西亞再下一城，最後台灣男足就以1比3吞敗，分組賽繳出0勝6負成績，仍然未能搶下積分。

關鍵字： 足球台灣男足世界盃資格賽亞洲盃資格賽馬來西亞

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