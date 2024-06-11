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「龍王」王維中延續復活之路　連3戰6局好投終止悍將3連勝

▲▼味全龍王維中。（圖／味全龍提供）

▲味全龍王維中。（圖／味全龍提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍今(11)日到客場踢館富邦悍將，推出表現回溫的「龍王」王維中掛帥主投，他此役延續前幾戰的好表現，連3戰繳出6局失1分的好投，搭配隊友李凱威首局掃出本季第二轟，幫助味全龍以4比2擊敗悍將，同時終止悍將近期3連勝。

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首局龍隊就展開猛攻，面對悍將先發黃保羅，首棒林孝程敲安上壘後，郭天信直接掃出三壘安打幫助龍隊破蛋，接著李凱威補上本季第二轟，扛出右外野方向兩分砲，幫助龍隊首局就灌進3分。

味全龍接下來在第6局由林智勝、劉俊緯攜手敲長打，打回全場第4分，而本場比賽掛帥先發的王維中也沒有讓隊友的分數白費，僅在1局下半出現亂流，投出保送後被王勝偉擊出長打失分，接下來5局投球越投越穩，雖然悍將仍能踏上得點圈，不過危機都被王維中化解，沒能有效展開攻勢。

王維中退場後，悍將在7局下靠著申皓瑋的陽春彈砲轟接手投球的郭郁政，然而卻沒能突破銳歐、陳冠偉的封鎖，依舊以2分之差中止連勝。

此役王維中91球完投6局，僅被敲出3支安打、送出2次四壞球保送、1次觸身球、飆出3次三振，失1分，連三場出賽都繳出6局失1分的好投，順利收下本季第2勝，防禦率降到3.31。

關鍵字： 王維中味全龍富邦悍將中職

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