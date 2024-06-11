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快訊／王勝偉生涯1500場出賽達標！首打席敲長打慶祝

▲富邦悍將王勝偉達成生涯1500場出賽。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將王勝偉達成生涯1500場出賽。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將王勝偉今(11)日在主場迎戰味全龍隊的比賽以先發第二棒、游擊手之姿出賽，同時也是他生涯第1500場出賽，是聯盟史上第七人，他站上打擊區時，特別脫帽接受全場球迷歡呼，並敲出左中外野長打，慶祝自己達成生涯里程碑。

今年40歲的王勝偉，是於2006年的季後代訓選秀會，由兄弟象以第一指名選中，開啟他的職棒生涯，而他從2008年到2021年都是身披黃衫，2021年季末被兄弟放在60人名單外，隨後被富邦悍將吸收效力至今，生涯13度入選中職明星賽，4座盜壘王、9座金手套、2次最佳十人游擊手，並在2022賽季獲得東山再起獎肯定。

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▲富邦悍將王勝偉達成生涯1500場出賽。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將王勝偉達成生涯1500場出賽，首打席敲出長打。（圖／富邦悍將提供）

直到今天賽前，王勝偉17年職棒生涯共累積1389支安打、59支全壘打、576分打點以及241次盜壘成功，生涯打擊三圍達.271/.335/.371，今天達標生涯1500場出賽後，讓他成為繼張泰山、彭政閔、高國慶、周思齊、林智勝、林益全後，第七位達成此紀錄的中職選手，而中華職棒史上的「出賽王」張泰山，目前保持的1863場出賽紀錄，依舊高不可攀。

關鍵字： 王勝偉富邦悍將中職

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