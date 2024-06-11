打線異動後喜獲3連勝　陳金鋒：打擊教練調整觀念

▲富邦悍將董子恩。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將隊長范國宸近期因腳傷下二軍，讓本季表現陷入低潮的他獲得喘息空間，悍將也因此做出打線更動，把小將董子恩排到先發第四棒、並讓菜鳥王念好進入先發打序，沒想到發揮奇效，打線異動後斬獲3連勝，主帥陳金鋒指出，打擊教練有慢慢調整觀念，希望年輕選手能藉由比賽累積更多經驗，表現更穩定。

近期的3連勝，悍將排出第三棒王正棠、第四棒董子恩、第五棒高國麟、第六棒戴培峰的中心打線，這四位球員近三戰共敲出16支安打，也讓整體悍將打線換然一新。

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▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

陳金鋒談到打線的調動，他坦言，「也沒有說改變什麼啦，只是說目前表現都不錯，也三場比賽，40場比賽過程當中，一定有好有壞的時候，打擊教練慢慢再調整這些觀念，因為我們有些時候安打都可以打，可是得點圈擊球的觀念確實比較沒有這麼好，現在大家慢慢的越做越好。」希望年輕選手能藉此累積更多經驗，更穩定的去應付比賽時的各種狀況。

今年賽季悍將首棒打者始終不固定，包含李宗賢、周佳樂、林哲瑄等都扛過開路先鋒，陳金鋒指出，這狀況不只自家球隊有，其他球隊也有類似狀況，只能順著狀況做調整。