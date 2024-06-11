談球員酒駕遭開除　鋒總、葉總皆強調「守本分」重要性

▲樂天桃猿邱丹因酒駕被開除 。（圖／記者黃克翔攝）

記者簡名杉／新北報導

樂天桃猿外野手邱丹日前酒駕上國道，不僅肇事自撞安全島，也被警方依公共危險罪送辦，更在今(11)日被球團開除，連工作都賠掉，這是繼統一獅楊家維後，第二起近期因酒駕被職棒球團開除的案例，富邦悍將總教練陳金鋒、味全龍總教練葉君璋談到這件事，皆強調球員「守本分」的重要性，認為這件事球員本來就應該遵守，並不用特別向他們提醒。

昨天邱丹被爆出酒駕之後，今日樂天桃猿火速開鍘，雖然這案件並沒有造成人員傷亡，但影響到職棒形象，依照聯盟懲處規定，最高可罰禁賽40場、罰款48萬元，若之後有球隊要吸收邱丹，必須先繳交罰款，聯盟才會准予註冊，邱丹今天也針對自己的錯誤行為，發表聲明道歉。

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▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將主帥陳金鋒強調，像是酒駕這樣的錯誤行為，除了球隊規章有寫之外，他也認為這不是只有球員必須遵守，這是台灣法律規定，每個人都去遵守的事情，並不用特別提醒球員。

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

味全龍總教練葉君璋則直言，「其實這意思代表什麼，代表你不想打了啊！」指出樂天做出這樣的懲處，就是要告訴選手，除非不想打球，否則不要以身試法，葉總透露，自己的親屬就有人因為酒駕而離開，所以這樣的事並不用特別去提醒選手，而是每個人都必須好好遵守的行為。