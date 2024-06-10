大谷翔平敲長打跑回1分　賈吉同場開轟猛打賞率洋基止敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平擔任道奇先發第2棒、指定打擊，第四打席敲出安打，連2戰都敲出安打，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge） 開轟猛打賞，帶領洋基以6比4獲勝，止2連敗避免被橫掃。

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大谷翔平第一打席對戰今年已經取得8勝的洋基先發投手希爾（Luis Gil），敲出中外野飛球，3局上兩出局後第二次對決，敲出右外野飛球。

洋基3局下靠著卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）陽春砲，維杜戈（Alex Verdugo）、「法官」賈吉（Aaron Judge） 連續二壘安打再下一城，以2比0領先。道奇5局上反攻，貝茲（Mookie Betts）適時二壘安打扳平為2比2，隨後大谷翔平第三打席又敲左外野飛球出局。

賀南德茲（Teoscar Hernández）6局上轟陽春砲超前，洋基馬上在6局下葛利桑（Trent Grisham） 3分砲取得5比3領先。

道奇則在8局上靠著大谷翔平掃出二壘安打開路，追回1分，賈吉8局下轟出本季第24發全壘打，幫助洋基拉開至6比4領先，最終洋基就由終結者霍姆斯（Clay Holmes）在一、二壘有跑者危機時，對貝茲飆再見三振，守住城池。

大谷翔平此戰4打數1安打，跑回1分，打擊率.310，OPS則是.947，連2戰敲出安打。洋基致勝功臣賈吉單場3安打，包含1轟，貢獻2打點、2得分，打擊率.305，OPS則是1.139。