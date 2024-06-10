擺脫核爆陰霾　今永昇太繳6.2局7K好投率隊奪勝

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（10日）客場挑戰辛辛那提紅人，小熊先發左投今永昇太本場比賽力繳6.2局7次三振、責失兩分的好投，一舉擺脫前兩戰核爆的陰霾，終場小熊就以4比2擊敗紅人，今永昇太也順利的奪下賽季第6勝（1敗）。

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Happ: 2B, 3 RBI, 2 BB

Suzuki: 3-for-5, 2B, R

Cubs ‘pen: 2.1 IP, 4 K pic.twitter.com/All59NsqHZ [廣告]請繼續往下閱讀... June 9, 2024

小熊打線在1、2兩局給予今永昇太滿滿的火力支援，靠著哈普（Ian Happ）以及塔克曼（Mike Tauchman）各敲出一支兩分打點安打的好表現下，兩局結束取得4比0領先。

至於投手方面，今永昇太前兩局順風順水，僅被敲出1支安打，投出兩次三振。直到三局下半才被紅人首名打者梅里（Luke Maile）擊出陽春砲狙擊失分，但他隨後及時回穩，連抓3個出局數結束紅人攻勢。回穩後的今永昇太在四到六局沒有被打出安打，中間僅投出一次保送。

七局下半，今永昇太續投時遇到亂流，連續挨了三支安打失了一分，所幸他及時踩住煞車，三振掉了弗里德爾（TJ Friedl），之後他退場休息，接替上來的小萊特（Mark Leiter Jr）也飆出三振，結束紅人攻勢。終場小熊就以4比2擊敗紅人，結束三連敗。

「我們今天的表現非常好，」小熊主帥康索（Craig Counsell）賽後說道。 「我們第一局的打擊表現非常好，我們受到了很大的鼓舞。雖然在其他半局我們大多是熄火的狀態」。今天拿下本季第六勝的今永昇太賽後也提到了自己的看法，「我在我擅長的事情上表現得更好，例如快速球和變速球，無論我們贏還是輸，我的工作都一樣，只要出去投球就可以了」。