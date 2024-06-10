運動雲

>

擺脫核爆陰霾　今永昇太繳6.2局7K好投率隊奪勝

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（10日）客場挑戰辛辛那提紅人，小熊先發左投今永昇太本場比賽力繳6.2局7次三振、責失兩分的好投，一舉擺脫前兩戰核爆的陰霾，終場小熊就以4比2擊敗紅人，今永昇太也順利的奪下賽季第6勝（1敗）。

小熊打線在1、2兩局給予今永昇太滿滿的火力支援，靠著哈普（Ian Happ）以及塔克曼（Mike Tauchman）各敲出一支兩分打點安打的好表現下，兩局結束取得4比0領先。

至於投手方面，今永昇太前兩局順風順水，僅被敲出1支安打，投出兩次三振。直到三局下半才被紅人首名打者梅里（Luke Maile）擊出陽春砲狙擊失分，但他隨後及時回穩，連抓3個出局數結束紅人攻勢。回穩後的今永昇太在四到六局沒有被打出安打，中間僅投出一次保送。

七局下半，今永昇太續投時遇到亂流，連續挨了三支安打失了一分，所幸他及時踩住煞車，三振掉了弗里德爾（TJ Friedl），之後他退場休息，接替上來的小萊特（Mark Leiter Jr）也飆出三振，結束紅人攻勢。終場小熊就以4比2擊敗紅人，結束三連敗。

「我們今天的表現非常好，」小熊主帥康索（Craig Counsell）賽後說道。 「我們第一局的打擊表現非常好，我們受到了很大的鼓舞。雖然在其他半局我們大多是熄火的狀態」。今天拿下本季第六勝的今永昇太賽後也提到了自己的看法，「我在我擅長的事情上表現得更好，例如快速球和變速球，無論我們贏還是輸，我的工作都一樣，只要出去投球就可以了」。

關鍵字： MLB紅人小熊今永昇太

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看　讓湖人迷狂喜後心碎

巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看　讓湖人迷狂喜後心碎

勇士3冠長人魯尼恐被裁！締連打290場紀錄　柯爾曾害怕失去他

勇士3冠長人魯尼恐被裁！締連打290場紀錄　柯爾曾害怕失去他

快訊／艾卡拉茲法網封王　勇奪生涯第3座大滿貫金盃

快訊／艾卡拉茲法網封王　勇奪生涯第3座大滿貫金盃

樂天桃猿教練團異動　林政億升一軍兩名打擊教練

樂天桃猿教練團異動　林政億升一軍兩名打擊教練

余謙本季首勝開張、詹子賢猛打　台鋼上半季確定淘汰

余謙本季首勝開張、詹子賢猛打　台鋼上半季確定淘汰

獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢　總冠軍賽G2出賽機率降為5成

獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢　總冠軍賽G2出賽機率降為5成

知道韓職很有競爭力　羅戈被球探關注：如果可以去就去

知道韓職很有競爭力　羅戈被球探關注：如果可以去就去

壓制樂天暫居本土勝投王　陳仕朋：回去還要研究

壓制樂天暫居本土勝投王　陳仕朋：回去還要研究

鋒總動怒抗議關燈　樂天桃猿今天取消LED秀

鋒總動怒抗議關燈　樂天桃猿今天取消LED秀

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

熱門新聞

快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看　讓湖人迷狂喜後心碎

勇士3冠長人魯尼恐被裁！締連打290場紀錄　柯爾曾害怕失去他

快訊／艾卡拉茲法網封王　勇奪生涯第3座大滿貫金盃

樂天桃猿教練團異動　林政億升一軍兩名打擊教練

余謙本季首勝開張、詹子賢猛打　台鋼上半季確定淘汰

讀者回應

﻿

熱門新聞

121歲「小蠻牛」贏得法網首冠！

2巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看

3勇士3冠長人魯尼恐被裁！

4快訊／艾卡拉茲法網封王

5桃猿教練團異動　一軍兩名打擊教練

最新新聞

1費城人重砲哈波希望開放球員參加奧運

2浪子回頭　曾柏喻奪PLG年度進步獎

3阪神OB金本知憲、糸井嘉男開球

4想當一粒學妹？台鋼啦啦隊徵選

5桃猿教練團異動　一軍兩名打擊教練

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

邊荷律突見蟲蟲嚇一跳 跳應援中仍緊盯牠不放

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366