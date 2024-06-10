運動雲

>

「世界貓王」唐嘉鴻摘本季單槓第6金　奧運前歐洲3站大豐收

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台灣「世界貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

文／中央社

在斯洛維尼亞舉行的沙拉蒙諾夫體操紀念賽，台灣「世界貓王」唐嘉鴻昨（9日）天在男子單槓決賽再度繳出15.150分的好成績，摘下本季第6面金牌。

27歲的唐嘉鴻在取得巴黎奧運門票後，近期前往保加利亞、斯洛維尼亞共參加3場賽事，期盼能夠增加歐洲評審印象分，並獲得認可，以提升在五環殿堂奪牌機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上週征戰斯洛維尼亞的柯柏（Koper）體操世界盃挑戰賽，唐嘉鴻在單槓決賽挑戰6.8的難度分，同時以生涯新高的15.400分拿下金牌，也讓教練翁士航盛讚，現在的唐嘉鴻已經是完成體，「就是要讓全世界知道，我們就是要去搶奧運金牌的。」

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台灣「世界貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

本週唐嘉鴻續留參加人數較少的沙拉蒙諾夫體操紀念賽（Salamunov memorial），雖然在單槓預賽出現一些適應上的問題，但仍以14.050分、預賽第1晉級，昨天征戰單槓決賽，唐嘉鴻繼續挑戰難度6.8分的套路，也順利繳出15.150分成績，進帳本季第6面金牌。

翁士航接受中央社採訪時表示，唐嘉鴻整體表現很好，只是歷經連續3場比賽真的累了，不過這趟歐洲行收到不錯成果，不僅場邊歡呼聲很大，也展現出觀眾的渲染力，接下來將前往瑞士移地訓練10天，提前適應巴黎奧運的器材及歐洲的飲食，持續以奧運金牌為目標前進。

關鍵字： 體操唐嘉鴻

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

勇士3冠長人魯尼恐被裁！締連打290場紀錄　柯爾曾害怕失去他

勇士3冠長人魯尼恐被裁！締連打290場紀錄　柯爾曾害怕失去他

巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看　讓湖人迷狂喜後心碎

巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看　讓湖人迷狂喜後心碎

快訊／艾卡拉茲法網封王　勇奪生涯第3座大滿貫金盃

快訊／艾卡拉茲法網封王　勇奪生涯第3座大滿貫金盃

余謙本季首勝開張、詹子賢猛打　台鋼上半季確定淘汰

余謙本季首勝開張、詹子賢猛打　台鋼上半季確定淘汰

獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢　總冠軍賽G2出賽機率降為5成

獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢　總冠軍賽G2出賽機率降為5成

壓制樂天暫居本土勝投王　陳仕朋：回去還要研究

壓制樂天暫居本土勝投王　陳仕朋：回去還要研究

知道韓職很有競爭力　羅戈被球探關注：如果可以去就去

知道韓職很有競爭力　羅戈被球探關注：如果可以去就去

外地室友「都睡在一起」　王正棠、李宗賢愛互虧

外地室友「都睡在一起」　王正棠、李宗賢愛互虧

富邦打線狂掃18安攻7分　鋒總：還可以再加油

富邦打線狂掃18安攻7分　鋒總：還可以再加油

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

熱門新聞

快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

勇士3冠長人魯尼恐被裁！締連打290場紀錄　柯爾曾害怕失去他

巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看　讓湖人迷狂喜後心碎

快訊／艾卡拉茲法網封王　勇奪生涯第3座大滿貫金盃

余謙本季首勝開張、詹子賢猛打　台鋼上半季確定淘汰

獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢　總冠軍賽G2出賽機率降為5成

讀者回應

﻿

熱門新聞

121歲「小蠻牛」贏得法網首冠！

2勇士3冠長人魯尼恐被裁！

3巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看

4快訊／艾卡拉茲法網封王

5余謙本季首勝　台鋼上半季淘汰

最新新聞

1「世界貓王」唐嘉鴻摘本季單槓第6金

2獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢

321歲「小蠻牛」贏得法網首冠！

4快訊／艾卡拉茲法網封王

5巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

邊荷律突見蟲蟲嚇一跳 跳應援中仍緊盯牠不放

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366